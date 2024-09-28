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Адміністрація Байдена вивчає план перемоги України. Блінкен повідомив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Адміністрація Байдена вивчає план перемоги України. Блінкен повідомив деталі
Блінкен сказав, що що президент Байден відданий успіху України
фото: АР

Блінкен зауважив, що адміністрація та партнери України вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають «додаткові дії»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі адміністрація президента Джо Байдена займається вивченням плану перемоги України. Про це повідомляє Голос Америки.

Блінкен зауважив, що адміністрація та партнери України вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають «додаткові дії», щоб допомогти українцям досягти перемоги. Так, він прокоментував запитання про дозвіл використання Україною далекобійної зброї.

«Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, – якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху», – сказав Блінкен.

Державний секретар США також зауважив, що президент Байден «дуже чітко заявив, що він відданий успіху України».

«Він також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Я говорив це багато разів і скажу знову, кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити», – додав держсекретар.

Нагадаємо, що український лідер показав Джо Байдену свій «План перемоги» у війні проти РФ. Сторони домовились спільно провести консультації у своїх командах для наступних кроків і досягнення успіху плану. 

Також Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Президент України зауважив, що представив йому план перемоги.

До того ж у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс і представив їй план перемоги. Глава держави подякував Камалі Гарріс за участь у першому Саміті миру й за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів протягом усього цього часу.

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Теги: США Джозеф Байден війна Володимир Зеленський Україна Ентоні Блінкен перемога

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