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ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Головні події за ніч
фото з відкритих джерел

ЗСУ втратили позиції під Торецьком, але закріпились біля Селидового

Ворог просувається біля Торецька, в ЗСУ є успіх біля Селидового. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

Ворог просувається під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції під Селидовим – звіт ISW

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Українські військові відновили контроль над раніше втраченими позиціями поблизу Селидового в Покровському напрямку. Тим часом російські окупанти змогли просунутися поблизу Торецька та в районі Великої Новосілки. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російське військове командування, ймовірно, заохочує страти полонених

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

В останній час стало більше випадків страти українських військовополонених. Це може бути пов'язано з тим, що командири російських військ або заохочують, або безпосередньо наказують такі дії. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Перед тим, як дійти до висновків, аналітики звернули увагу на нещодавній випадок страти українських військовополонених. Зокрема, раніше проект OSINT повідомив, що 10 жовтня російські війська розстріляли дев'ять українських військових біля села Зелений Шлях у Курській області.

ЦАХАЛ підтвердив загибель чотирьох військових після влучання дрона «Хезболли»

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

В Ізраїлі внаслідок повітряної атаки з використанням безпілотників, яка сталася в неділю, 13 жовтня, була уражена військова база в районі Біньяміни. У результаті атаки загинули чотири солдати, а ще семеро отримали поранення. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Цієї ночі в ізраїльському військовому відомстві надали уточнення щодо вчорашньої вечірньої атаки дронів, під час якої один із безпілотників, запущених бойовиками «Хезболли», вразив зібрання людей, що призвело до десятків поранених.

Опонент Шольца готовий відправляти в Україну ракети Taurus

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий надати українській армії крилаті ракети Taurus лише за однієї умови. Спочатку він пропонує попередити Путіна про удари, якщо РФ не припинить обстріл України. Про це повідомляє Ntv.

Парламентська фракція ХДС/ХСС двічі пропонувала постачання ракет Україні. В ефірі телеканалу ARD Фрідріх Мерц зазначив, що спершу Берлін повинен вимагати від Путіна зупинити бомбардування цивільних об'єктів. Якщо Москва не відреагує, він вважає необхідним зняти обмеження на використання німецької зброї, після чого можна передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus.

Поблизу мітингу Трампа затримали чоловіка з дробовиком та пістолетом

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

У суботу кандидат у президенти США Дональд Трамп провів черговий мітинг. Неподалік від місця проведення поліція затримала чоловіка із зарядженою зброєю. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляє видання, чоловіка, в автомобілі якого знайшли дробовик, заряджений пістолет і боєприпаси, заарештували на пропускному пункті під час мітингу Трампа в Південній Каліфорнії.

КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

У неділю Північна Корея наказала артилерійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю бути готовими до ведення вогню. Таким чином, країна реагує на можливе проникнення до Пхеньяну південнокорейських безпілотників. Про це повідомляє Yonhap.

За даними агентства, днем раніше Генштаб Народної армії (КНДР) віддав попередній оперативний наказ артилерійським підрозділам поблизу кордону та частинам, що виконують важливі вогневі завдання, бути у повній бойовій готовності.

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Теги: ЗСУ війна Дональд Трамп Генштаб наказ Північна Корея Україна Фрідріх Мерц

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