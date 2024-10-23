У США люди масово отруїлись у мережі McDonald's: є загиблий

У США після отруєння в мережі McDonald's померла одна людина

Одна людина померла, ще десять були госпіталізовані в Сполучених Штатах після отруєння в мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's, повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC). Причиною стало зараження кишковою паличкою.

«Станом на 22 жовтня 10 штатах зареєстровано 49 випадків зараження штамом E. coli O157:H7, який спричинив спалах захворювання», – йдеться в повідомленні.

Відвідувачі McDonald's отруїлися «Роял Чізбургером». За попередньою інформацією, кишкова паличка могла міститись в цибулі. За даними CDC, перші випадки було зареєстровано 27 вересня.

За офіційною інформацією, заразилося 28 осіб, один житель штату Колорадо помер у результаті розвитку гемолітико-уремічного синдрому – утворення у дрібних судинах згустків крові, які блокують кровопостачання життєво важливих органів, зокрема нирок. CDC повідомляє, що справжня кількість хворих може бути набагато вищою.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп завітав до одного з закладів McDonald’s у Пенсільванії в межах своєї передвиборчої кампанії. Там він приготував картоплю фрі й роздав її відвідувачам.