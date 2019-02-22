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    У світі

    Через землетрус в Японії постраждали четверо людей

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    Через землетрус в Японії постраждали четверо людей

    74 житлових будинки залишаються без водопостачання

    Принаймні чотири людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався в четвер на північному японському острові Хоккайдо.

    Про це повідомляє  NHK.

    Відзначається, що характер травм у потерпілих незначний.

    Близько 74 житлових будинків в даний час залишаються без водопостачання. У регіоні частково припинено залізничне сполучення.

    Землетрус магнітудою 5,7 стався в четвер на острові Хоккайдо. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в східній частині острова в районі округу Ібурі, а осередок залягав на глибині близько 30 км.

    За даними Метеорологічного управління, нині немає загрози цунамі.

    Як повідомлялося, в ніч проти 6 вересня на острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,6, який призвів до щонайменше 42 смертей.

    30 грудня у префектурі Хоккайдо стався ще один землетрус магнітудою 5,4.

    водопостачання землетрус
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