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В офісі Байдена розкол: Thе Washington Post оприлюднив причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В офісі Байдена розкол: Thе Washington Post оприлюднив причину
Офіс президента США відчуває кризовий момент
фото із відкритих джерел

Білий дім бореться з внутрішніми розбіжностями щодо Ізраїлю та Сектора Гази

Усередині офісу президента США Джо Байдена стався розкол на два табори в думках щодо палестино-ізраїльського конфлікту. Це стало однією з найскладніших криз за весь час президентства Байдена. Про це пише видання Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб.

За інформацією газети, близько 20 стурбованих співробітників Білого дому раніше у листопаді запросили зустріч із радниками Байдена, щоб дізнатися про те, як американський уряд планує знизити кількість жертв серед мирних жителів у Секторі Гази на тлі ескалації конфлікту.

«Зустріч офіційних осіб, про яку раніше не повідомлялося, свідчить, як дії Байдена у вирішенні, можливо, найбільшої зовнішньополітичної кризи за час його президентства розколюють офіс президента США. А Білий дім так пишається тим, що проводить дисципліновану та згуртовану операцію», – пише газета.

Видання наголошує, що при цьому конфлікт у Секторі Гази схвилював американську адміністрацію більше, ніж будь-яке інше питання за три роки перебування Байдена при владі.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен висловив пряму критику військових дій Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, зауваживши, що потрібно прикласти більше зусиль для захисту цивільних осіб. Про це повідомляє Bloomberg. Повідомляється, що посадові особи уряду США збільшують тиск на Ізраїль у зв'язку з проведенням військової операції в Секторі Газа проти ХАМАС. Голова Держдепартаменту зазначив, що необхідно робити набагато більше для захисту мирних мешканців та надання їм гуманітарної допомоги.

До слова, чотириденне перемир’я у війні Ізраїлю й екстремістського угруповання ХАМАС (визнане терористичним в ЄС і США) почало діяти вранці 24 листопада. Про це повідомляє агентство Al Arabiya. Перемир'я передбачає всеосяжне припинення вогню на півночі та півдні Сектора Гази, за яким має відбутися звільнення деяких із 200 заручників, захоплених ХАМАС під час нападу 7 жовтня на територію Ізраїлю. В обмін на це мали бути звільнені кілька палестинських ув'язнених, яких утримують в ізраїльських в'язницях.

Читайте також: Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню. Що буде далі?
Теги: США Ентоні Блінкен конфлікт Джозеф Байден ХАМАС

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