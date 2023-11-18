У США пройшла випробування балістична ракета, яка замінить Atacms (фото)

Армія США стала на крок ближче до того, щоб поставити на озброєння свою нову ракету Precision Strike Missile

У Сполучених Штатах Америки завершилися виробничі випробування нової балістичної ракети Precision Strike Missile (PrSM). Про це повідомило міністерство оборони США.

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Зазначається, що успешне випробування зброї малої дальності проводила компанія Lockheed Martin цього тижня на ракетному полігоні White Sands у Нью-Мексико. Тепер армія США стала на крок ближче до того, щоб поставити на озброєння свою нову ракету Precision Strike Missile.

У понеділок представники міноборони заявили про запуск ракети з ракетного комплексу M142 Himars в межах першого кваліфікаційного випробувального польоту.

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«Попередні результати випробувань показують, що ракета Precision Strike Missile Increment 1 справлялася номінально з точки зору прогнозованої траєкторії польоту, летальності, близьковертикального кута ураження та висоти розриву», – йдеться в повідомленні.

Остаточний звіт про льотні випробування буде опублікований лише в грудні 2023 року. Однак представники Lockheed в окремій заяві кажуть, що для ураження цілі ракета подолала менше 85 кілометрів, що наразі є найкоротшою дальність польоту.

Нагадаємо, що недавно Північна Корея успішно випробувала нові твердопаливні двигуни для балістичних ракет середньої дальності (IRBM). Ця остання розробка ядерної зброї здатна непомітно вразити Японію чи інші країни.

До слова, Росія скасувала ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань.

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Також повідомлялося, що іранська армія випробовувала дві модифікації нових дронів-камікадзе під назвою Sina і Fateh.