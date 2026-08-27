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Трамп прокоментував можливий напад Росії на країни НАТО

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп прокоментував можливий напад Росії на країни НАТО
Європейські лідери побоюються, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО реагувати на військову провокацію
колаж: glavcom.ua

Президент США заявив, що не бачить проблеми у можливій російській провокації проти держав Альянсу

Президент США Дональд Трамп заявив, що не взагалі стурбований можливістю нападу Росії на країни НАТО. Про це він сказав в телефонній розмові з журналістом Axios, пише «Главком» .

Трампа запитали, чи побоюється він, що Росія може здійснити провокацію проти однієї з держав НАТО. У відповідь американський президент заявив: «Мене це взагалі не турбує. Проблеми немає».

Водночас Трамп поставив під сумнів повідомлення про те, що нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви був пов'язаний із попередженням Кремлю про наслідки можливої атаки на країну НАТО. За словами президента США, поїздка Реткліффа до Росії була звичайною робочою зустріччю. Трамп заявив, що директор ЦРУ регулярно зустрічається зі своїм російським колегою – керівником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

«Реткліфф зустрічається зі своїм російським колегою раз на шість місяців або раз на рік. У них дуже хороші стосунки. Не було жодного повідомлення і нічого незвичайного», – сказав Трамп. Директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву 25 серпня та зустрівся з Наришкіним. Російський посадовець підтвердив факт переговорів і назвав їх «звичайною частиною роботи».

За словами Наришкіна, сторони обговорювали питання, пов'язані з розвідкою. Він також заявив, що під час зустрічі не відбулося нічого надзвичайного. Раніше низка ЗМІ повідомляла, що Реткліфф міг передати Москві попередження щодо неприпустимості нападу або провокацій проти країн НАТО. Однак Трамп ці повідомлення заперечив.

Тим часом занепокоєння в Європі щодо можливого випробування Росією готовності НАТО до колективної оборони зростає. В останні тижні російські безпілотники порушували повітряний простір країн Альянсу, зокрема Румунії та Польщі. На тлі цього європейські лідери побоюються, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО реагувати на обмежену військову провокацію або інцидент проти однієї з держав Альянсу.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 серпня вирушив із раптовим візитом до Росії, де має провести переговори з президентом РФ.

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Теги: НАТО США Дональд Трамп путін

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