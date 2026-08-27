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Балтія готується до можливої агресії Росії: країни звернулися до ЄС

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Балтія готується до можливої агресії Росії: країни звернулися до ЄС
Надходила додаткова інформація про можливі російські операції під чужим прапором
колаж: glavcom.ua

Латвія, Литва та Естонія заявили про погіршення безпекової ситуації та закликали Євросоюз посилити східний фланг

У країнах Балтії зростає занепокоєння через можливі загрози з боку Росії. Латвія, Литва та Естонія закликали Європейський Союз посилити обороноздатність східного флангу на тлі почастішання порушень повітряного простору та заходів, які можуть свідчити про посилення російського тиску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Видання ознайомилося з листом, який 30 липня направили президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Документ підписали європейські комісари від трьох країн Балтії – Кая Каллас, Андрюс Кубілюс і Валдіс Домбровскіс, а також представники Польщі та Фінляндії.

У листі йдеться про «погіршення безпекового середовища» та збільшення кількості випадків порушення повітряного простору й проникнення безпілотників. Автори документа закликали ЄС не зволікати із посиленням оборони регіону та продемонструвати готовність реагувати на можливі загрози.

Однією з пропозицій стало проведення всією Європейською комісією засідання в одній із країн східного флангу цієї осені. На думку авторів листа, такий крок мав би продемонструвати підтримку держав Балтії на тлі зростання загроз.

Водночас співрозмовники журналістів серед балтійських дипломатів наголосили, що розвідданих про неминучий масштабний напад Росії наразі немає. За їхніми словами, протягом літа надходила додаткова інформація про можливі російські операції під чужим прапором, однак ознак підготовки неминучого звичайного нападу не зафіксовано.

Проте Латвія, Литва та Естонія вже тривалий час готуються до потенційних загроз з боку Росії. Усі три країни досягли або наближаються до показника 5% ВВП на оборону, який НАТО визначило як орієнтир до 2035 року. Крім того, Євросоюз уже передбачив близько $14 млрд кредитів для інвестицій у безпеку та оборону регіону. Країни Балтії також активно розвивають власні технологічні рішення для протидії можливим загрозам.

Окреме занепокоєння в регіоні викликає можливість так званої обмеженої провокації або вторгнення, за допомогою якого Росія могла б перевірити готовність НАТО захищати своїх членів. Раніше The Wall Street Journal із посиланням на американську розвідку писав, що такий сценарій потенційно може бути перевірений уже восени.

Водночас балтійські дипломати, з якими поспілкувалося журналісти, наголошують: це не означає, що Росія готується до неминучого нападу. Йдеться про підготовку до можливих сценаріїв та спробу посилити стримування.

Ситуація на східному фланзі НАТО також стала однією з причин підвищеної уваги до несподіваного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня. За даними видання, американський посадовець міг передати Кремлю попередження щодо неприпустимості ескалації проти країн НАТО, зокрема Латвії, Литви та Естонії. 

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Теги: Балтія росія війна Європа

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