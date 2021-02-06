Чорногорія скасувала вироки проросійським заколотникам

За версією чорногорської Спеціальної прокуратури, метою перевороту був зрив вступу країни в НАТО

Справа про спробу перевороту буде переглянута

Апеляційний суд Чорногорії скасував рішення суду першої інстанції у справі спроби державного перевороту у день парламентських виборів 2016 року.

Судовий вирок у справі про спробу державного перевороту в Чорногорії, що мав місце в 2016 році, скасований апеляційним судом цієї країни. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Колегія скасувала вирок першої інстанції, оскільки в процесі його винесення та у самому вироку були допущені суттєві порушення положень кримінального процесу», – заявили в Апеляційному суді.

У заяві суду зазначається, що судді вирішили звільнити з-під варти обвинуваченого Братислава Дікіча та негайно звільнити його.

Стверджується, що колегія Апеляційного суду підтримала апеляції адвокатів, скасувала вирок першої інстанції у частині засудження та повернула справу до суду першої інстанції на новий розгляд до повністю зміненої колегії.

Вирок першої інстанції винесений 9 травня 2019 року. Тоді Вищий суд Чорногорії, який розглядав справу про спробу державного перевороту, виніс вирок щодо 14 осіб, в тому числі двох громадян РФ, яких пов’язують із російською воєнною розвідкою, а також двох лідерів чорногорської проросійської опозиції.

Так, суд засудив Едуарда Шишмакова до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі за кримінальні злочини, пов'язані зі створенням злочинної організації і замахом на тероризм, а Владіміра Попова - до покарання у вигляді 12 років позбавлення волі за ті ж злочини.

Лідери проросійського Демократичного фронту Андрія Мандич і Мілан Кнежевич були засуджені до п'яти років тюремного ув'язнення кожен, а лідер цього політичного альянсу Михайло Чаденович був засуджений до одного року і шести місяців тюремного ув'язнення.

Оголошуючи вирок, суддя Сузана Могоша зазначила, що росіяни навмисне брали участь у скоєнні злочину з наміром залякати громадян Чорногорії та поставити під загрозу основи суспільного ладу Чорногорії і запобігти вступу Чорногорії в НАТО.

Як повідомлялося раніше, уряд Російської Федерації попри наявні докази, продовжує заперечувати свою причетність до спроби перевороту в цій балканській країні.