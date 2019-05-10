Чорногорія поставила ще одне клеймо на російських «любителях шпилів»

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Репутацію не купиш

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Теперь это официально - черногорский суд заочно приговорил к 27 годам заключения на двоих пару россиян за попытку организации государственного переворота. Этот подарок ко Дню Победы вряд ли порадует Кремль, хоть МИД РФ и отрицает участие России в этой истории. Насколько негативно может сказаться на репутации России и российских спецслужб решение черногорского суда?

О неудачной попытке госпереворота черногорские власти объявили в день выборов. Эта история, очевидно, была ими использована во внутриполитической борьбе и помогла получить большинство в новом составе парламента. В связи с этим уровень доверия к их версии изначально был невысок. Речь шла о каких-то русских националистах, которые вместе с сербскими «коллегами по цеху» готовились якобы захватить здание черногорского парламента, убить экс-премьера Мило Джукановича и может быть даже совершить покушение и на главу правительства Сербии (ныне ее президента) Александра Вучича.

У любого, кто хоть немного знаком с положением политически активных русских националистов в России, эта история в 2016 году ничего кроме смеха вызвать не могла. Те из российских ультраправых, кто не находится сейчас в заключении, вряд ли могут устроить переворот даже в своей личной квартире.

Российские «любители шпилей» на Балканах

После аннексии Крыма в России возможен только один вид национализма - государственный, патронируемый действующей властью, которая не терпит конкурентов. Показателен в этом смысле пример одного из признанных в прошлом лидеров русских националистов Дмитрия Демушкина, который, досрочно выйдя из колонии, получил место замглавы сельского поселения Барвихинское в Московской области, то есть знаменитой элитарной Барвихи с ее правительственными дачами.

Такие ничего не перевернут. Однако дальнейшее распутывание этого клубка, к которому подключились журналисты-расследователи, показало, что путч могли готовить вовсе не загадочные «русские националисты», а вполне реальные сотрудники российских спецслужб. Иначе говоря, коллеги знаменитых сотрудников ГРУ «Петрова» и «Боширова», которых обвиняют в покушении на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Черногорских «героев» группа Bellingcat и издание The Insider идентифицировали как сотрудников ГРУ Владимира Моисеева (с паспортом на фамилию Попова) и Эдуарда Шишмакова (с паспортом на фамилию Широков). Их черногорский суд и приговорил заочно к 15 и 12 годам заключения соответственно за попытку «поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и помешать вступлению Черногории в НАТО».

ГРУ бывает разное

Надо сразу оговориться, что даже наличие в Черногории возможных сотрудников российской военной разведки вовсе не говорит о том, что к подготовке переворота обязательно был изначально причастен Кремль. Общая деградация российской внешней политики такова, что ее отлично иллюстрируют сообщения о «зарубежной активности» предпринимателя Евгения Пригожина . Свои, а заодно и российские интересы он якобы защищает то на Мадагаскаре, то в Центральноафриканской республике, то в Сирии, то в Ливии.

И это началось не с него. Есть версия, что еще с Донбасса Кремль работает «проектным» методом. Там не ставят заданий, но позволяют всем игрокам реализовывать свои проекты, а потом предлагать результат. Именно так могли, например, оказаться в Славянске пять лет назад боевики Стрелкова (Гиркина), который в прошлом был сотрудником охраны предпринимателя Константина Малофеева. Последний, кстати, также как и Пригожин, находится под западными санкциями, и если «повар Путина» любит Африку,то известный православный бизнесмен давно интересуется Балканами.

На этом фоне можно себе представить, как в частный проект по замене власти привлекли на аутсорсинге, за гонорар сотрудников спецслужб. Ну а уже потом, когда попытка провалилась, пришлось вмешаться и государству. Например, секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву, который своим знаменитым бортом, якобы также использованным для ввоза фальшивого аргентинского кокаина в Россию, прилетал в Белград встречаться с местными властями и мог захватить с собой несколько российских и сербских граждан.

Репутацию не купишь

Впрочем, для репутации России неважно, из чего выросло сегодняшнее судебное решение. Главное, публично объявлено, что Кремль был причастен к неудачной попытке смены власти в крохотной стране с населением едва ли 600 тысяч человек.

И тут можно сколько угодно поставить в соседние страны С-300 и С-400, а также ввести свои воинские контингенты еще в несколько стран, где идет гражданская война и нет власти. Все равно никто не будет воспринимать тебя всерьез. А болезненное самомнение, как известно, одна из главных, если не основная проблема нынешних российских властей.

Джерело: Deutsche Welle

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