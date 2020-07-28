Циклон «Ханна»: в Мексиці загинули чотири людини



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Чотири людини загинули в результаті циклону «Ханна» в Мексиці Фото: Reuters

Не менше шести чоловік пропали безвісти

Чотири людини загинули в результаті циклону «Ханна» на півночі Мексики.

Про це повідомляє газета El País.

Не менше шести чоловік пропали безвісти. Перший ураган цього року на узбережжі Атлантичного океану привів до сильних повеней в трьох штатах - Тамауліпас, Коауїла і Нуево-Леон.

У місті Рейноса проливні дощі, викликані циклоном, затопили дитячу лікарню. Стихія обрушилася на штат Тамауліпас в розпал коронавірусу.'

Agradecemos al seguidor de nuestras redes que nos compartió a nuestro Whatsapp 8348533301 , las condiciones en las que se encuentra #Reynosa después de las lluvias provocadas por #Hanna en la frontera de #Tamaulipas pic.twitter.com/ZozNVREvqE — El Mercurio (@elmercuriotam) July 28, 2020

Через дощі порушено електро- і водопостачання. Не менше 80 осіб довелося покинути свої будинки.

Agradecemos al seguidor de nuestras redes que nos compartió a nuestro Whatsapp 8348533301 , las condiciones en las que se encuentra #Reynosa después de las lluvias provocadas por #Hanna en la frontera de #Tamaulipas pic.twitter.com/ZozNVREvqE — El Mercurio (@elmercuriotam) July 28, 2020

Серед загиблих - жінка і одна з її двох дочок. Автомобіль, в якому вони їхали, знесло течією в муніципалітеті Рамос-Аріспе, штат Коауїла.

У штаті Нуево-Леон більше 70 осіб були змушені сховатися в притулок через розлив кількох річок.

Ураган «Ханна», який ослаб до тропічного шторму, прийшов до Мексики з США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив у штаті Техас назвичайний стан через розгул стихії.д

Ураган Ханна сформувався в Атлантичному океані як тропічний шторм, і потім посилився до урагану.