В Атлантичному океані сформувався перший з початку року ураган

Тропічний шторм Ханна, що сформувався в Мексиканській затоці, посилився до урагану.

Про це свідчать дані Національного центру зі спостереження за ураганами США в суботу, 25 липня.

«Ханна стала першим ураганом в сезоні 2020 року в Атлантичному океані», - йдеться в повідомленні центру.

За даними метеорологів, швидкість поривів вітру в межах урагану досягає 33,4 м/с. Він знаходиться приблизно в 140 км на північний схід від міста Порт-Менсфілд (штат Техас) і рухається в західному напрямі зі швидкістю близько 4 м/с. Очікується, що ураган обрушиться на узбережжя 25 липня.

