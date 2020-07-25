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    У світі

    В Атлантичному океані сформувався перший з початку року ураган

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    <p>Вид на ураган Ханна з космосу</p> - В Атлантичному океані сформувався перший з початку року ураган

    Вид на ураган Ханна з космосу

    За даними метеорологів, швидкість поривів вітру в межах урагану досягає 33,4 м/с

    Тропічний шторм Ханна, що сформувався в Мексиканській затоці, посилився до урагану.

    Про це свідчать дані Національного центру зі спостереження за ураганами США в суботу, 25 липня.

    «Ханна стала першим ураганом в сезоні 2020 року в Атлантичному океані», - йдеться в повідомленні центру.

    За даними метеорологів, швидкість поривів вітру в межах урагану досягає 33,4 м/с. Він знаходиться приблизно в 140 км на північний схід від міста Порт-Менсфілд (штат Техас) і рухається в західному напрямі зі швидкістю близько 4 м/с. Очікується, що ураган обрушиться на узбережжя 25 липня.

    Атмосферне явище класифікується як ураган, якщо швидкість вітру в його межах досягає 33 м/с.

    Нагадаємо, тропічний шторм Фей наблизився в 10 липня до північно-східного узбережжя Сполучених Штатів Америки.

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