Дах Нотр-Даму пропонують перетворити на фруктовий сад



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У проекті під назвою «Palingenesis» архітектор пропонує збудувати новий дах зі скла, дуба та вуглецевого волокна, а вінчатиме дах півень, знайдений серед уламків після пожежі

У Франції паризьке архітектурне бюро Vincent Callebaut Architectures запропонувало екологічну концепцію реконструкції даху собору Паризької Богоматері, зруйнованого в результаті пожежі.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, проект під назвою «Palingenesis» розробив Вінсент Каллебаут. Він пропонує збудувати новий дах зі скла, дуба та вуглецевого волокна, а вінчатиме дах півень, знайдений серед уламків після пожежі.

Під шпилем на даху буде розташований фруктовий сад і город, з яких щороку можна буде отримувати до 21 тонни фруктів і овочів, які вторговані від їх продажу кошти спрямовувати на підтримку бідних. Передбачається, що доглядатимуть сад і город волонтери з благодійних організацій.

Крім того, дах і шпиль вироблятимуть електрику, тепло і енергію для вентиляції собору.

«Ми прагнемо представити трансцендентний проект, символ стійкого і екологічного майбутнього», - наголошують розробники.

На переконання архітекторів, якщо їхній проект переможе, відроджений Нотр-Дам визначатиме «нове обличчя Церкви в ХХІ столітті», представляючи «більш справедливі симбіотичні відносини між людиною і природою».

Як відомо, у квітні прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив міжнародний конкурс серед архітекторів на реконструкцію даху собору Паризької Богоматері, де 15 квітня сталася пожежа. Вогонь знищив готичний шпиль і обвалив дах собору. Дві вежі і конструкції фасаду збереглися.

10 травня Національні збори Франції схвалили законопроект про реставрацію собору. Згідно з документом роботи будуть проведені за рахунок пожертв. Для людей, які зроблять свій фінансовий внесок, передбачені податкові пільги.

Далі законопроект буде направлений у Сенат, що має його розглянути 27 травня.

Як повідомлялося, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.