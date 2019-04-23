«ПСЖ» лише за 30 хвилин продав 1000 футболок із зображенням Нотр-Дам-де-Парі



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На відновлення Нотр-Дам-де-Парі по всьому світу вже зібрано понад € 1 млрд.

«ПСЖ» на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі повідомив, що всього за півгодини було продано 1000 футболок із зображенням собору Паризької Богоматері.

У неділю, 21 квітня, відбувся матч 33-го туру чемпіонату Франції «ПСЖ» - «Монако». Футболісти обох команд вийшли на матч у спеціальних футболках, присвячених собору Нотр-Дам-де-Парі, який постраждав під час пожежі 15 квітня.

Після зустрічі футболки були передані єпархії Монако і виставлені на продаж. Зібрані кошти пожертвують на реконструкцію собору.

Нагадаємо, що під час пожежі обрушився шпиль собору, а також частина покрівлі. Вогонь вдалося повністю загасити вранці наступного дня. На відновлення Нотр-Дам-де-Парі по всьому світу вже зібрано понад € 1 млрд.

Джерело: Чемпионат.com