Данія готувала оборону Гренландії через погрози США: деталі

Єгор Голівець
Військові розглядали сценарій висадки та планували зрив десанту CША

Данія під час загострення заяв Дональда Трампа щодо Гренландії розглядала сценарій силового захоплення острова США та готувала обмежений військовий опір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на данське видання DR.

За словами співрозмовників, у січні данські військові, яких терміново відправили на Гренландію, вже мали інструкції діяти у разі потенційної висадки американських сил. Йшлося про готовність хоча б до обмеженого опору.

Зокрема, військові взяли із собою вибухівку, яка могла бути використана для знищення злітно-посадкових смуг у Нууку та Кангерлуссуаку. Такий крок мав ускладнити або повністю зірвати швидке перекидання американських військ повітряним шляхом.

Крім того, підрозділи забезпечили себе запасами компонентів крові на випадок можливих бойових зіткнень і значної кількості поранених.

Джерела зазначають, що на той момент не було підтверджених розвідданих про конкретні плани США, однак у Копенгагені та серед союзників серйозно розглядали навіть найгірші сценарії. Побоювання посилилися після швидкої операції США у Венесуелі.

«Коли Трамп продовжує повторювати, що «хоче Гренландію», а потім стається те, що сталось у Венесуелі – нам вже треба було сприймати серйозно усі сценарії», – зазначив один із посадовців.

У європейських столицях також звернули увагу на зміну характеру прийняття рішень у США. За оцінками співрозмовників, у команді президента бракувало стримувальних факторів для потенційно ризикованих рішень.

«З «гренландською кризою» Європа усвідомила, що ми маємо бути спроможні подбати про нашу власну безпеку», – заявив представник Франції.

За даними джерел, ще на початку 2025 року Данія обговорювала ці ризики з Францією, Німеччиною та країнами Північної Європи, шукаючи політичну підтримку. Союзники погодилися демонструвати солідарність та активізувати військову співпрацю, зокрема не виключали відправку своїх сил на Гренландію.

Нагадаємо, що уряд Данії заявив про необхідність впровадження системи «тотальної готовності» до надзвичайних ситуацій, яка передбачає участь держави, бізнесу та громадян у реагуванні на кризи.

Читайте також:

Соціум

Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного
Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного
Путін направив танкери з нафтою і газом до Куби всупереч вимогам США
Путін направив танкери з нафтою і газом до Куби всупереч вимогам США
Данія готувала оборону Гренландії через погрози США: деталі
Данія готувала оборону Гренландії через погрози США: деталі
Звіт ООН про дитячу смертність: яка ситуація в Україні
Звіт ООН про дитячу смертність: яка ситуація в Україні
Іран завдав удару по світовому центру експорту газу
Іран завдав удару по світовому центру експорту газу
Біля резиденції топчиновників США військові зафіксували невідомі дрони: деталі
Біля резиденції топчиновників США військові зафіксували невідомі дрони: деталі

Новини

Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
