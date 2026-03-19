Данія готувала оборону Гренландії через погрози США: деталі

Військові розглядали сценарій висадки та планували зрив десанту CША

Данія під час загострення заяв Дональда Трампа щодо Гренландії розглядала сценарій силового захоплення острова США та готувала обмежений військовий опір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на данське видання DR.

За словами співрозмовників, у січні данські військові, яких терміново відправили на Гренландію, вже мали інструкції діяти у разі потенційної висадки американських сил. Йшлося про готовність хоча б до обмеженого опору.

Зокрема, військові взяли із собою вибухівку, яка могла бути використана для знищення злітно-посадкових смуг у Нууку та Кангерлуссуаку. Такий крок мав ускладнити або повністю зірвати швидке перекидання американських військ повітряним шляхом.

Крім того, підрозділи забезпечили себе запасами компонентів крові на випадок можливих бойових зіткнень і значної кількості поранених.

Джерела зазначають, що на той момент не було підтверджених розвідданих про конкретні плани США, однак у Копенгагені та серед союзників серйозно розглядали навіть найгірші сценарії. Побоювання посилилися після швидкої операції США у Венесуелі.

«Коли Трамп продовжує повторювати, що «хоче Гренландію», а потім стається те, що сталось у Венесуелі – нам вже треба було сприймати серйозно усі сценарії», – зазначив один із посадовців.

У європейських столицях також звернули увагу на зміну характеру прийняття рішень у США. За оцінками співрозмовників, у команді президента бракувало стримувальних факторів для потенційно ризикованих рішень.

«З «гренландською кризою» Європа усвідомила, що ми маємо бути спроможні подбати про нашу власну безпеку», – заявив представник Франції.

За даними джерел, ще на початку 2025 року Данія обговорювала ці ризики з Францією, Німеччиною та країнами Північної Європи, шукаючи політичну підтримку. Союзники погодилися демонструвати солідарність та активізувати військову співпрацю, зокрема не виключали відправку своїх сил на Гренландію.

Нагадаємо, що уряд Данії заявив про необхідність впровадження системи «тотальної готовності» до надзвичайних ситуацій, яка передбачає участь держави, бізнесу та громадян у реагуванні на кризи.