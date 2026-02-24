Головна Країна Політика
Україна і Данія домовилися про модернізацію одного з навчальних центрів ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна і Данія домовилися про модернізацію одного з навчальних центрів ЗСУ
Федоров зустрівся з Троельсом Лундом Поульсеном
фото: Михайло Федоров/Telegram

Федоров: Наше завдання для досягнення цілей війни – трансформувати систему підготовки українських військовослужбовців

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном на четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова в Telegram.

«Сьогодні разом із Данією та фондом «Повернись живим» запускаємо інфраструктурний проєкт з модернізації одного з навчальних центрів ЗСУ. Данія інвестує близько €33 млн в навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання, дрони для підготовки», – йдеться у повідомленні.

За даними міністра оборони, проєкт передбачає комплексне оновлення інфраструктури одного з навчальних центрів ЗСУ. «Це дасть змогу підвищити рівень побутового комфорту й безпеки для військовослужбовців, які проходять відповідну підготовку на базі центру», – наголосив він.

«Наше завдання для досягнення цілей війни – трансформувати систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка – це зменшення втрат і зростання ефективності. Модернізації навчального центру – один із перших кроків до цього», – підсумував Федоров.

Як повідомлялося, у четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії Україна продовжує системно посилювати оборону, щоб змусити ворога до миру. Міністр оборони Михайло Федоров представив план війни, який передбачає три стратегічні цілі.

Раніше Федоров заявив, що Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації.

Теги: Данія ЗСУ Міноборони Михайло Федоров

