Данія змінює підхід до безпеки і готує суспільство до надзвичайних ситуацій

Міністр з надзвичайних ситуацій наголосив на необхідності підвищення стійкості держави на тлі загроз, яких не було з часів Другої світової війни

Уряд Данії заявив про необхідність впровадження системи «тотальної готовності» до надзвичайних ситуацій, яка передбачає участь держави, бізнесу та громадян у реагуванні на кризи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра з надзвичайних ситуацій Торстена Шак Педерсена.

За його словами, країна має посилити координацію між усіма секторами суспільства для ефективного реагування на можливі загрози. «Тотальна готовність» означає, що усі ми маємо співпрацювати задля підвищення стійкості Данії», – пояснив він.

Йдеться про модель, за якої громадяни, бізнес, волонтерські ініціативи та державні установи мають чітко розуміти свої ролі у разі масштабних надзвичайних ситуацій, стихійних лих або військових загроз. Такий підхід передбачає розподіл відповідальності та координацію дій на всіх рівнях.

За словами міністра, Данія наразі відстає від інших країн Північної Європи у впровадженні подібної стратегії підготовки до кризових сценаріїв. Він наголосив, що держава стикається з найсерйознішим спектром ризиків з часів Другої світової війни, що потребує системних змін у підходах до безпеки.

Нагадаємо, що у розвідці Естонії повідомили, що обмеження доступу російських військових до Starlink, а також внутрішні обмеження Telegram у Росії ускладнили обмін інформацією між підрозділами та вплинули на хід бойових дій в Україні. Скоординоване з Україною блокування терміналів Starlink компанією SpaceX разом із російськими обмеженнями щодо Telegram створили додаткові труднощі для армії РФ.