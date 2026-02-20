Головна Світ Політика
search button user button menu button

Данія змінює підхід до безпеки і готує суспільство до надзвичайних ситуацій

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Данія змінює підхід до безпеки і готує суспільство до надзвичайних ситуацій
Уряд Данії оголосив курс на «тотальну готовність» до надзвичайних ситуацій
Foto: da Marie Odgaard, Ritzau Scanpix

Міністр з надзвичайних ситуацій наголосив на необхідності підвищення стійкості держави на тлі загроз, яких не було з часів Другої світової війни

Уряд Данії заявив про необхідність впровадження системи «тотальної готовності» до надзвичайних ситуацій, яка передбачає участь держави, бізнесу та громадян у реагуванні на кризи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра з надзвичайних ситуацій Торстена Шак Педерсена.

За його словами, країна має посилити координацію між усіма секторами суспільства для ефективного реагування на можливі загрози. «Тотальна готовність» означає, що усі ми маємо співпрацювати задля підвищення стійкості Данії», – пояснив він.

Йдеться про модель, за якої громадяни, бізнес, волонтерські ініціативи та державні установи мають чітко розуміти свої ролі у разі масштабних надзвичайних ситуацій, стихійних лих або військових загроз. Такий підхід передбачає розподіл відповідальності та координацію дій на всіх рівнях.

За словами міністра, Данія наразі відстає від інших країн Північної Європи у впровадженні подібної стратегії підготовки до кризових сценаріїв. Він наголосив, що держава стикається з найсерйознішим спектром ризиків з часів Другої світової війни, що потребує системних змін у підходах до безпеки.

Нагадаємо, що у розвідці Естонії повідомили, що обмеження доступу російських військових до Starlink, а також внутрішні обмеження Telegram у Росії ускладнили обмін інформацією між підрозділами та вплинули на хід бойових дій в Україні. Скоординоване з Україною блокування терміналів Starlink компанією SpaceX разом із російськими обмеженнями щодо Telegram створили додаткові труднощі для армії РФ.

 

Теги: Данія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ахмат» оголосив про перехід 21-річного Валоїса 25 січня 2026 року
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
Вчора, 15:40
Годжес наголосив, що, попри численні розмови про переговори, Росія не демонструє жодних ознак готовності зупинити агресію
Екскомандувач армії США пояснив, чому війна в Україні не закінчиться цього року
15 лютого, 22:30
Москва просуває ідею запуску поїздів через окуповану Абхазію
РФ заговорила про відновлення залізниці з Грузією
13 лютого, 11:22
Плакат на мітингу в Латвії в річницю масштабного вторгнення Росії в Україну
Ціна анекдоту – колонія. Як у Росії «люди сміються над режимом» у час війни проти України
6 лютого, 15:00
Денис Голуб народився в Івано-Франківську
РФ засудила полоненого «азовця» до 20 років колонії
5 лютого, 12:59
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
5 лютого, 11:15
ISW підкреслює, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
4 лютого, 11:20
Бізнес у Росії зникає швидше, ніж створюється: аналіз розвідки
Бізнес у Росії зникає швидше, ніж створюється: аналіз розвідки
3 лютого, 07:12
Придністров'я. Процеси, які не помічають в Україні
Придністров'я. Процеси, які не помічають в Україні
1 лютого, 08:33

Політика

Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»
Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
Європарламент запланував голосування за резолюцію про підтримку України
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
Франція анонсувала засідання «коаліції охочих»: названо дату
Франція анонсувала засідання «коаліції охочих»: названо дату

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua