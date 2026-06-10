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Розвідка назвала людей, які проєктують російські ракети, що б’ють по Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Розвідка назвала людей, які проєктують російські ракети, що б’ють по Україні
Наукова спільнота Росії відіграє ключову роль у здатності Кремля продовжувати війну
фото: Головне управління розвідки

Головне управління розвідки презентувало новий розділ на порталі War&Sanctions під назвою «Інженери агресії»

Українська розвідка у розділі «Інженери агресії» викладає інформацію про російських науковців, конструкторів та інженерів, які проєктують і створюють озброєння для ведення геноцидної війни проти України, інформує «Главком».

«Наукова спільнота РФ відіграє ключову роль у здатності Росії вести злочинну геноцидну війну проти України: російські вчені та інженери працюють у сферах розробки ракетного озброєння, безпілотних систем, систем наведення та штучного інтелекту, які застосовуються для ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств українців», – йдеться в повідомленні Головного управління розвідки.

Хто потрапив під приціл розвідки:

  • Сєрґєй Сюрсін – головний конструктор Воткінського заводу, під чиїм керівництвом здійснюється виробництво балістичних ракет зі складу ракетного комплексу «Іскандер-м» та РС-26 «Рубєж», більш відомих як «Орєшнік»;
  • Єлтуган Сиздіков – перший заступник генерального директора, заступник з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, головний конструктор конструкторського бюро «Радуга» – основного підприємства з розробки та виробництва стратегічних крилатих ракет Х-101;
  • Віталій Ієкєль – головний конструктор виробничого об’єднання «Стрєла», який здійснює безпосереднє керівництво конструкторськими розробками та модернізацією надзвукових протикорабельних крилатих ракет 3М55М «Онікс-М».

Частина розробників уже перебуває під міжнародними санкціями, проте у списку розвідки є й ті, хто досі залишався поза увагою світової спільноти.

«Надалі список буде розширюватися, і кожен, хто причетний до страждань українського народу, не матиме спокою у світі», – зазначають у Головному управлінні розвідки.

«Главком» писав, що на порталі War&Sanctions опубліковані інтерактивна 3D-модель безпілотника, його складові частини та інформація про іноземну компонентну базу. У ГУР заявили, що Росія почала застосовувати «Герань-4» як відповідь на ефективну роботу українських дронів-перехоплювачів. За даними розвідки, у межах підготовки до серійного виробництва перші випробувальні запуски нового БПЛА проводилися з дронопорту «Приморськ» в Орловській області РФ та з території колишнього Донецького аеропорту.

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Теги: розвідка ГУР агресія росія війна

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