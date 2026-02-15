Головна Світ Політика
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп не залишає ідеї придбання острова, що створює безпрецедентний тиск на Гренландію та її народ

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен виступила із різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа через триваючі спроби Вашингтона отримати контроль над Гренландією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За словами глави данського уряду, американський лідер не полишає ідеї придбання арктичного острова, що створює безпрецедентний тиск на Гренландію та її народ. Фредеріксен підкреслила, що такі дії США зазіхають на суверенітет і територіальну цілісність іншої держави, а тому є категорично неприпустимими.

Попри готовність Копенгагена до стратегічної співпраці, прем'єрка зазначила, що існують «червоні лінії», якими Данія не поступиться за жодних обставин. Зокрема, вона запевнила, що питання про продаж території не може бути предметом компромісу. Водночас данська влада припускає можливість обговорення інших форматів посилення американського впливу в регіоні. Одним із варіантів є перегляд оборонної угоди 1951 року, яка і зараз надає Вашингтону значні можливості для військової присутності на острові.

Наразі для пошуку виходу з дипломатичного глухокута створено спеціальну робочу групу. Метте Фредеріксен зауважила, що Гренландія раніше ніколи не стикалася з подібними погрозами, і запевнила, що уряд зробить усе можливе для захисту інтересів острова. Хоча переговори тривають, позиція Данії залишається твердою: будь-яка взаємодія зі США має базуватися на повазі до міжнародного права та статусу Гренландії як невіддільної частини Данського королівства.

Раніше представники Данії та Гренландії повідомили про певний прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами Америки щодо майбутнього Гренландії, однак остаточного рішення поки що не досягнуто. 

Міністер закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що переговори з американською стороною та представниками Гренландії просунулися вперед, але криза ще не завершена.

До слова, згідно з останніми даними опитування YouGov, ставлення жителів Європи до Сполучених Штатів впало до найнижчої позначки за останнє десятиліття. Головним каталізатором різкого негативу стали наміри президента Дональда Трампа щодо анексії Гренландії. 

