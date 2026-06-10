Катарський подарунок для Трампа: літак пофарбували у суперечливі кольори і готують до передачі (фото)

Адміністрація американського президента прийняла елітний літак від Катару як подарунок для Повітряних сил США

Новий перехідний «борт номер один» президента США Дональда Трампа, який країна отримала у подарунок від уряду Катару, пофарбували у червоно-біло-сині кольори. Літак уже пройшов усі необхідні технічні та льотні випробування і повністю готовий до використання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The War Zone.

Перший знімок модифікованого Boeing 747-8i у новому вигляді опублікував авіаційний фотограф Тревіс Гормлі. Світлину зробили напередодні у місті Вако (штат Техас). Відомо, що літак проходив модернізацію у Техасі, де його облаштували для виконання нової державної ролі. Після завершення технічних робіт борт перевезли для фінального фарбування.

Повернення дизайну Трампа

Зображення майбутнього VC-25B у лівреї, яку спочатку обрав президент Трамп фото: Boeing

Нове оформлення літака практично повністю повторює колірну схему, яку Дональд Трамп раніше обрав для майбутніх офіційних президентських літаків під час свого першого терміну.

Згодом президент Джо Байден скасував це рішення, повернувшись до традиційного блакитно-білого дизайну, що використовується ще з часів адміністрації Джона Кеннеді.

Зображення майбутнього VC-25B у схемі часів Кеннеді фото: Військово-повітряні сили США

Чому знадобився катарський борт

Подарований урядом Катару Boeing 747-8i виконуватиме функції тимчасового Air Force One. Це розглядається як оперативне проміжне рішення на період завершення робіт над новими повноцінно обладнаними президентськими бортами VC-25B виробництва компанії Boeing, які мають замінити нинішні застарілі літаки VC-25A, але катастрофічно затримуються у виробництві.

Очікується, що оновлений та повністю готовий катарський літак Трампа можуть офіційно представити публіці вже найближчим часом – до дня народження президента 14 червня або до Дня незалежності США 4 липня.

Що відомо про новий літак Трампа

У світі багатіїв, королівських родин та глав держав літак став синонімом абсолютного люксу завдяки кільком унікальним факторам:

Площа салону: Літак пропонує майже 445 квадратних метрів внутрішнього простору. Це дозволяє власникам не просто ставити крісла, а створювати повноцінні дворівневі резиденції.

Літак пропонує майже 445 квадратних метрів внутрішнього простору. Це дозволяє власникам не просто ставити крісла, а створювати повноцінні дворівневі резиденції. Довжина: Це один із найдовших пасажирських лайнерів у світі (76,3 метра), що дає безмежні можливості для зонування.

Це один із найдовших пасажирських лайнерів у світі (76,3 метра), що дає безмежні можливості для зонування. Міжконтинентальні перельоти: Літак може перебувати в повітрі без дозаправки до 16-17 годин, долаючи понад 16 000 км. Власник може без зупинок долетіти практично в будь-яку точку планети.

Літак може перебувати в повітрі без дозаправки до 16-17 годин, долаючи понад 16 000 км. Власник може без зупинок долетіти практично в будь-яку точку планети. Оздоблення: Величезні кімнати з королівськими ліжками King-size, які розташовані в носовій частині безпосередньо під кабіною пілотів (найважче та найтихіше місце в літаку). Просторі вітальні з диванами, великими обідніми столами та екранами для нарад. Окремі каюти для охорони, секретарів та екіпажу.

Таких літаків у приватному (VIP) користуванні у світі одиниці – близько 10-12 штук. Основними замовниками є:

Королівська родина Катару: Султанат володів кількома такими літаками у складі VIP-флоту. Amiri Flight (один із них і став тим самим подарунком для США).

Королівська родина Саудівської Аравії та султанат Брунею.

Уряди інших заможних країн (наприклад, Марокко, Омана, Кувейту).

«Главком» писав, що адміністрація американського президента Дональда Трампа прийме елітний літак Boeing 747 від Катару «як подарунок для Повітряних сил США». Раніше президент США Трамп заявив, що широкофюзеляжний авіалайнер Boeing-747-8, який влада Катару планує передати Америці, надійде на баланс Військово-повітряних сил США, а не в особисте користування глави держави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані повідомив, що можливість передачі літака Дональду Трампу є не подарунком, а «міжурядовою угодою».

Раніше стало відомо, що Катар має намір передати США надрозкішний літак Boeing 747-8, відомий як «літаючий палац». Цей борт планують використовувати як новий Air Force One до завершення президентської каденції Дональда Трампа.