Данія значно збільшить військові витрати через загрозу з боку Росії

Військовий бюджет Данії на 2018 рік складе 22 мільярди крон

Данія збільшить військові витрати на 2,14 мільярда доларів (12,8 мільярда крон) у найближчі шість років. Таке рішення ухвалив парламент країни у неділю, 28 січня. «Загроза, яка виходить з боку Росії, реальна, і вона наростає, так що ми повинні показати рішучість у зміцненні своєї обороноздатності, і така рішучість у нас є», - цитує



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Данія збільшить фінансування міжнародних операцій

Військовий бюджет Данії на 2018 рік складе 22 мільярди крон

Данія збільшить військові витрати на 2,14 мільярда доларів (12,8 мільярда крон) у найближчі шість років. Таке рішення ухвалив парламент країни у неділю, 28 січня.

«Загроза, яка виходить з боку Росії, реальна, і вона наростає, так що ми повинні показати рішучість у зміцненні своєї обороноздатності, і така рішучість у нас є», - цитує главу уряду Данії Ларса Льокке Расмуссена агентство Reuters.

Передбачається, що сума, яка виділяється, піде на боротьбу з кіберзагрозами і на фінансування міжнародних операцій Данії. Копенгаген також збирається створити нову бригаду з чотирьох тисяч солдатів на Балтиці.

До 2023 року витрати країни на оборону будуть на 20 відсотків вище нинішніх, вказує агентство.

Військовий бюджет Данії на 2018 рік складе 22 мільярди крон (близько 3,7 мільярда доларів).

Джерело: DW