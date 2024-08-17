DeepState: ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт Курщини

Село Борки належить до Суджанського району та розташоване за 4,5 км від українського кордону

Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області РФ. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Аналітики зазначили, що росіяни просунулися у Гродівці, Миколаївці та Північному на Донеччині. Водночас повідомляється, що Сили Оборони звільнили Борки на Курщині.

мапа: deepstate

Раніше у соцмережах поширювалося фото, на якому було видно як український військовослужбовець стоїть поряд із будівлею «Пошти Росії».

На кадр також потрапила вивіска Борківської сільської ради.

Український військовий у селі Борки на Курщині фото з відкритих джерел

Село Борки належить до Суджанського району. Його населення менше 400 осіб. Населений пункт розташований за 4,5 кілометра від українського кордону. З Борків до Курська – 89 кілометрів, до Суджі – 13,5.

Нагадаємо, протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

Як повідомлялося, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.

До слова, 16 серпня російські пабліки повідомили про знищення мосту через р. Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту. Як зазначається, міст було підірвано за допомогою авіабомб.