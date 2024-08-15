ЗСУ створили військову комендатуру на Курщини – Сирський

Сирський наголосив, що сьогодні на окремих напрямках війська України продовжують ведення наступальних дій

За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км

На підконтрольній Україні території Курської області була створена військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.

«Для дотримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника - призначений генерал-майор Москальов», – розповів Сирський.

Він додав, що сьогодні на окремих напрямках війська України просунулись від 500 м до півтора км і продовжують ведення наступальних дій.

«Всього від початку операції на території курської області наші війська з боями просунулись на 35 кілометрів, взято під контроль 1 150 квадратних кілометрів території РФ, і 82 населених пункти. В цілому ситуація контрольована», –підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 14 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Серед іншого було обговорено створення за необхідності військових комендатур.

Військові комендатури у Курській області необхідні, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець нагадав, що на сьогоднішній нараді з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур. «Для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури», – зазначив Лубінець.

Він розповів, що з'являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права.

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