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ЗСУ знищили стратегічний міст Курщини: з'явилося відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ знищили стратегічний міст Курщини: з'явилося відео
ЗСУ знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області
фото: росЗМІ

Міст було підірвано за допомогою авіабомб

Сьогодні російські пабліки повідомили про знищення мосту через р. Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Як зазначається, міст було підірвано за допомогою авіабомб.

«Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку»,  – повідомив командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук.

За його словами, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника.

«Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації», – написав він.

Як повідомлялося, міст є найважливішою артерією логістики у цьому районі. Росіяни стверджували, що ЗСУ нібито випустили по мосту «кілька американських ракет Himars». Як зазначається, після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, обрушився один із прольотів мосту. Наразі частина Глушківського району відрізана – це села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.

Головнокомандувач Сирський повідомив, що протягом сьогоднішньої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

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Теги: міст Курщина

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