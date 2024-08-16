ЗСУ знищили стратегічний міст Курщини: з'явилося відео

Міст було підірвано за допомогою авіабомб

Сьогодні російські пабліки повідомили про знищення мосту через р. Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Як зазначається, міст було підірвано за допомогою авіабомб.

«Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку», – повідомив командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук.

За його словами, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника.

«Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації», – написав він.

Знищення мосту через р. Сейм у районі н.п. Глушково (Курська область) за допомогою авіабомб pic.twitter.com/WxOc9p29N1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2024

Як повідомлялося, міст є найважливішою артерією логістики у цьому районі. Росіяни стверджували, що ЗСУ нібито випустили по мосту «кілька американських ракет Himars». Як зазначається, після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, обрушився один із прольотів мосту. Наразі частина Глушківського району відрізана – це села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.

Головнокомандувач Сирський повідомив, що протягом сьогоднішньої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.