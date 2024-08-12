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Український наступ на Курщині змушує Кремль переглянути стратегію – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Український наступ на Курщині змушує Кремль переглянути стратегію – ISW
До вторгнення в Курську область Росія вважала свій кордон безпечним, що дозволяло їй зосередити ресурси на війні в Україні
фото з відкритих джерел

Кремль буде змушений перерозподілити ресурси для захисту кордону

За даними Інституту вивчення війни, успішна українська операція в Курській області та потенційні майбутні вторгнення змусять Росію перерозподілити свої військові ресурси, що негативно вплине на ефективність їхніх дій в Україні.

До цього моменту російська влада розглядала свій державний кордон як «сплячий фронт», що дозволяло їй зосередити більшість сил та ресурсів на війні в Україні. Однак тепер, зіткнувшись з реальною загрозою на власній території, Кремль буде змушений відволікти частину своїх військ та техніки для захисту кордону.

Аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін недооцінював попередні українські транскордонні операції, не розглядаючи їх як серйозну загрозу. Однак нинішнє вторгнення в Курську область змінює ситуацію, створюючи значні ризики для російських військових операцій в Україні та стабільності режиму Путіна.

«Цей висновок звужує гнучкість, якою Росія користувалася у залученні живої сили та матеріальних засобів для своїх поточних наступальних зусиль в Україні, і російському військовому командуванню доведеться враховувати вимоги до оборони кордону, визначаючи, які ресурси воно може виділити для майбутнього широкомасштабного наступу та оборонних зусиль в Україні», – йдеться у звіті.

Слабкість прикордонних укріплень, які не змогли зупинити просування ЗСУ, змусить російське військове командування переглянути свою стратегію та виділити більше ресурсів на захист кордону. Це, своєю чергою, обмежить можливості Росії щодо проведення наступальних та оборонних операцій в Україні.

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

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Теги: росія путін військові кордон влада диктатор фронт наступ

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