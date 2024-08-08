Операція в Курській області та медалі на Олімпіаді у греко-римській боротьбі. Головне за 8 серпня

У Курській області тривають бойові дії

Операція в Курській області, Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі, «Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон. «Главком» склав добірку новин 8 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Операція в Курській області

У Курській області тривають бойові дії. Як зазначає The Telegraph, менш ніж за 48 годин Україна взяла під контроль більше території, ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року. Наступ на Курськ показує, що Росія не винесла уроків із захоплення Ростова ПВК «Вагнером» під час заколоту в червні 2023 року.

«Окрім передбачуваних погроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, Росія не відреагувала суттєво на наступ. Оскільки літаки F-16 також прибувають на передову, у Путіна є багато причин для занепокоєння», – йдеться у матеріалі.

Українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.

Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, сьогодні, 8 серпня, у фіналі Олімпіади-2024 поступився представнику Ірану Саїду Есмаїлі Лейвесі – 6:5.

У кінці поєдинку Насібов намагався виконати дію, щоб здобути бали, але суперник здійснив контратаку. Тренери Насібова взяли повтор, адже вважали, що в цей момент іранець порушив правила. Але судді ухвалили доволі сумнівне рішення, та зарахували бали на користь Саїда.

Україна уклала угоду про безвізовий режим з Маврикієм

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Манішем Гобіном у столиці Порт-Луї. Міністри підписали угоду про безвізовий режим між Україною та Маврикієм, яка «сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів до України та після завершення війни збільшить кількість українських туристів на Маврикії».

В Україну прибула делегація Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників США. Глава держави провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, на якій обговорили способи якнайшвидшого досягння справедливого миру в Україні, зокрема протиповітряну оборону.

«Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон

«Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16. Як зазначають залізничники, купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку. Однак, як зазначає пресслужба, найбільш цікавим вагон буде для дітей до восьми років.

Квитки на нього можна придбати виключно в застосунку «Укрзалізниці». Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.