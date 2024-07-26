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«Чорний список» Мінкульту поповнився ще шістьма російськими акторами: прізвища

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Чорний список» Мінкульту поповнився ще шістьма російськими акторами: прізвища
Володимир Машков внесений до «чорного списку» Мінкульту
фото: російські ЗМІ

Зокрема, до списку потрапив Володимир Машков – народний артист РФ, голова Спілки театральних діячів Росії

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, поповнився ще шістьма прізвищами. Про це йдеться в наказі Міністерства культури й інформаційної політики України від 25 липня. 

Зокрема, до цього переліку потрапили: 

  • Володимир Машков – народний артист РФ, театральний режисер, кінорежисер, сценарист, кінопродюсер, директор і художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру «Современник», голова Спілки театральних діячів Російської Федерації, президент російської національної театральної премії та фестивалю «Золотая маска»;
  • Наталія Антонова – російська акторка театру, кіно та дубляжу;
  • Віталій Гогунський – російський актор кіно та телебачення, композитор, співак, продюсер, телеведучий;
  • Сергій Векслер – заслужений артист РФ, театральний режисер, викладач;
  • Антон Батирєв – російський актор театру, кіно та дубляжу;
  • Альона Яковлєва – заслужена артистка РФ, народна артистка Росії, акторка театру і кіно.

Зазначені особи внесені до переліку таких, що створюють загрозу національній безпеці України, оскільки вони є учасниками антиукраїнських пропагандистських заходів Росії.

Зазначимо, що станом на сьогодні до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Мінкульт уже вніс 228 прізвищ. Зокрема, торік у грудні 2023 року до цього списку потрапив російський співак-пропагандист Ярослав Дронов на псевдо Шаман, виконавець пісні «Я – русский», яка стала одним із символів російської агресії проти України.

Також Шаман внесений до списку небажаних осіб у Латвії, яким заборонений в'їзд до країни.

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Теги: росія Мінкульт актор росіяни акторка

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