Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок

«Неймовірний потенціал, неймовірна розруха. Місто за півтори години від Москви більше нагадує декорації до фільму жахів»

Російський блогер Ілля Варламов опублікував світлини міста Вишній Волочок, яке знаходиться у Тверській області. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «Неймовірний потенціал, неймовірна розруха. Місто за півтори години від Москви більше нагадує декорації до фільму жахів. Приголомшлива архітектура, багата історія, справжні російські пейзажі і