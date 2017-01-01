Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
- Сьогодні, 17:25
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«Неймовірний потенціал, неймовірна розруха. Місто за півтори години від Москви більше нагадує декорації до фільму жахів»
Російський блогер Ілля Варламов опублікував світлини міста Вишній Волочок, яке знаходиться у Тверській області.
«Неймовірний потенціал, неймовірна розруха. Місто за півтори години від Москви більше нагадує декорації до фільму жахів. Приголомшлива архітектура, багата історія, справжні російські пейзажі і провінційний спокій нікому не потрібні. Будинки продовжують руйнуватися, жителі влаштовують сміттєзвалища на перехрестях, історичну спадщину зносять і руйнують з мовчазної згоди населення», - коментує світлини блогер.
Джерело: Эхо Москвы