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    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок

    «Неймовірний потенціал, неймовірна розруха. Місто за півтори години від Москви більше нагадує декорації до фільму жахів»
    Російський блогер Ілля Варламов опублікував світлини міста Вишній Волочок, яке знаходиться у Тверській області. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «Неймовірний потенціал, неймовірна розруха. Місто за півтори години від Москви більше нагадує декорації до фільму жахів. Приголомшлива архітектура, багата історія, справжні російські пейзажі і
    • Сьогодні, 17:25
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    «Неймовірний потенціал, неймовірна розруха. Місто за півтори години від Москви більше нагадує декорації до фільму жахів»

    Російський блогер Ілля Варламов опублікував світлини міста Вишній Волочок, яке знаходиться у Тверській області.

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    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок
    Декорації до фільму жахів. Моторошні фото російського міста Вишній Волочок

    «Неймовірний потенціал, неймовірна розруха. Місто за півтори години від Москви більше нагадує декорації до фільму жахів. Приголомшлива архітектура, багата історія, справжні російські пейзажі і провінційний спокій нікому не потрібні. Будинки продовжують руйнуватися, жителі влаштовують сміттєзвалища на перехрестях, історичну спадщину зносять і руйнують з мовчазної згоди населення», - коментує світлини блогер.

    Джерело: Эхо Москвы

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