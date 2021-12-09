Оточення Путіна страждає. Він безпорадний щось вдіяти

Кремль нагнітає ситуацію на кордоні виключно через страх санкцій

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Анализируя очередной этап бряцания оружием у наших границ, я все никак не мог понять, к чему Путин его хочет приурочить в этот раз?

Все рассказы про недопустимость размещения гиперзвукового оружия НАТО у границ Украины с расчетным временем подлёта к Москве за пять минут – это басни для российской глубинки.

Кстати, с территории членов НАТО Литвы, Латвии и Эстонии время подлёта ещё меньше чем из Украины. Только это не приводит к бряцанию оружием на их границах, потому что они – члены НАТО.

На самом деле, как я это понимаю, причина обострения совершенного другая.

В Конгрессе США собирались ввести санкции против 30 топ-чиновников и олигархов из окружения Путина, которые живут или часто бывают в ЕС или США, хранят там деньги, покупают недвижимость, обучают своих детей.

Этот удар был бы очень болезненным для престижа Путина в глазах своего окружения. Мол, царь не защитил своих бояр.

Ниже привожу их список.

Санкції проти оточення Путіна (скрін: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Вот это я думаю и была главная причина эскалации агрессии на наших границах.

Из хорошего. Президенту Владимиру Зеленскому удалось сплотить вокруг Украины наших союзников, для того чтобы остановить агрессивную риторику Путина.

Из плохого. Санкции, которые планировались Конгрессом против высшего руководства РФ и против «Северного потока-2», вводиться не будут.

А Путин, каждый раз когда ему нужно будет добиться каких-то уступок со стороны Запада, будет снова бряцать оружием у наших границ.

Как выйти из этого замкнутого круга?

Ответ прост – нам нужно построить Сильную, Модернизированную, Богатую Украину, где абсолютное большинство граждан будет готово с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашей страны.

Потому что ценят и любят Украину!

Джерело: блог Антона Геращенко

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