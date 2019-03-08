Директор Білого дому з комунікацій подав у відставку



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Біл Шайн зайняв пост директора Білого дому з комунікацій у 2018 році

Біл Шайн буде радником при передвиборчому штабі глави держави

Директор Білого дому з комунікацій Біл Шайн залишає свій пост. Про це повідомили журналістам у п'ятницю в американській адміністрації.

Біл Шайн зайняв цей пост у 2018 році. Надалі, як зазначає CNBC, він продовжить співпрацю з президентом США Дональдом Трампом: Шайн буде радником при передвиборчому штабі глави держави і, таким чином, допомагатиме готуватися до президентських виборів 2020 року, на яких Дональд Трамп має намір домогтися переобрання.

Сам Трамп заявив, що у Білому домі «сумуватимуть» за Шайном, який «багато зробив» для президента та його адміністрації.

«Ми ... з нетерпінням очікуємо спільної роботи над президентською кампанією 2020 року, до якої він буде повністю залучений», - зазначив Трамп.

Як повідомляв «Главком», юридичний комітет Палати представників США оголосив про масштабне розслідування проти американського президента, що торкнеться його бізнесу і політичної діяльності. За оцінками американської преси, це може привести до початку процедури імпічменту президента.