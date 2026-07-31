Дністер стрімко обмілів. Україна та Молдова ухвалили термінове рішення

Через рекордно низький приплив води країни погодили новий режим роботи Дністровського водосховища, щоб уникнути ще серйозніших наслідків

Україна та Молдова домовилися тимчасово скоротити скиди води з Дністровського комплексного гідровузла через критичне обміління Дністра. Новий режим діятиме щонайменше два тижні та може бути переглянутий у разі подальшого погіршення гідрологічної ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство економіки та довкілля.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Комісії зі сталого використання та охорони басейну річки Дністер. Згідно з домовленістю, скид води з Дністровського комплексного гідровузла підтримуватимуть на рівні 85 кубометрів за секунду. Такий режим діятиме за умови, що приплив до водосховища становитиме від 50 до 90 кубометрів за секунду. Якщо цей показник знизиться або ситуація погіршиться, комісія проведе нове позачергове засідання.

За даними Українського гідрометцентру, липень 2026 року став одним із найпосушливіших за останні роки. Водність більшості річок української частини басейну Дністра становила лише 10–40% від норми, а приплив до Дністровського водосховища – близько 21% від середнього багаторічного показника.

Крім того, 8 липня було зафіксовано найнижчий добовий приплив води за весь період експлуатації водосховища. Водночас прогноз на серпень не передбачає суттєвого поліпшення гідрологічної ситуації.

У Міністерстві економіки та довкілля зазначили, що протягом липня Україна підтримувала компенсуючі скиди води на рівні не менше 100 кубометрів за секунду. Це дозволило Молдові накопичити воду в Дубосарському водосховищі та забезпечити стабільне водопостачання Кишинева. Водночас подальше збереження такого режиму вже створювало ризики для українських водозаборів та інших водокористувачів.

Наразі, за даними Держводагентства, у басейні Дністра вже 92 водокористувачам обмежили спеціальне водокористування. «Ми маємо забезпечити баланс між виконанням міжнародних зобов'язань та захистом інтересів українських громад і водокористувачів, адже від рівня води у Дністрі залежить водопостачання українських населених пунктів, підприємств та робота водозаборів», – зазначила заступниця міністра економіки та довкілля Ірина Овчаренко.

За її словами, рішення щодо режиму роботи Дністровського водосховища ухвалюються на підставі фактичних гідрологічних даних, наукових прогнозів та в координації з молдовською стороною.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна вже з початку наступного тижня може зіткнутися з енергетичною кризою через призупинення роботи єдиної атомної електростанції «Пакш». За його словами, рекордно низький рівень води в Дунаї змусив оператора АЕС зупинити станцію, а очікуване зростання споживання електроенергії через спеку створює додаткові ризики для енергосистеми. Уряд уже готує звернення до великих промислових споживачів із проханням добровільно скоротити споживання електрики, а також розробляє механізм запровадження обов'язкових тимчасових обмежень у разі потреби.