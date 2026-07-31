Вторгнення в Іспанії? Президент США зробив гучну заяву про міграційну кризу

Трамп заявив, що Іспанія не контролює ситуацію та звинуватив у кризі слабке міграційне законодавство

Президент США Дональд Трамп прокоментував масштабну міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута, назвавши масовий наплив нелегальних мігрантів «вторгненням». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Кабінету міністрів США, опубліковану Білим домом.

За словами американського лідера, він уважно стежив за подіями в Іспанії та вважає ситуацію надзвичайно серйозною. «Це схоже на вторгнення сотень тисяч людей у країну», – заявив Трамп.

Президент США також провів паралелі зі Сполученими Штатами, припустивши, що подібна ситуація може виникнути і в його країні, якщо Республіканська партія програє майбутні проміжні вибори. «Те саме станеться з нами, якщо республіканці не будуть обрані, тільки гірше – набагато більше», – сказав він.

Трамп додав, що, на його думку, влада Іспанії не знає, як упоратися з кризою. «Це знову відбувається сьогодні. Вони вторгаються в країну», – наголосив президент США.

Серед причин міграційної кризи Трамп назвав слабке законодавство, неефективне управління та надто ліберальну міграційну політику.

Сеута – іспанський ексклав (частина території однієї держави, яка відокремлена від її основної частини і повністю або частково оточена землями інших країн, – «Главком») на північному узбережжі Африки площею майже 20 кв. км. Разом із Мелільєю, що розташована приблизно за 220 км на південний схід, є двома автономними містами Іспанії та єдиними сухопутними кордонами Європейського Союзу з Африкою. Від материкової Іспанії Сеуту відділяє Гібралтарська протока, а під іспанським суверенітетом місто перебуває з 1580 року.

Нагадаємо, іспанський анклав Сеута переживає масштабну міграційну кризу. На цьому тлі кілька європейських країн закликали Іспанію посилити контроль над зовнішнім кордоном ЄС, а Єврокомісія заявила, що спеціальні правила Шенгенського кодексу не дозволять мігрантам безконтрольно переміщуватися до інших держав Євросоюзу.