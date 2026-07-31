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«Ні води, ні запальничок». Розвідка оприлюднила нове перехоплення розмови військових РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Ні води, ні запальничок». Розвідка оприлюднила нове перехоплення розмови військових РФ
Росіянин на фронті впав в істерику через відсутність постачання
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Російський окупант поскаржився командиру на критичну ситуацію на позиції, однак замість допомоги отримав наказ чекати

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило новий запис перехопленої розмови російських військових на Запорізькому напрямку. На аудіо окупант просить у командира воду та запальничку, однак у відповідь отримує наказ залишатися на позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР МО.

За даними української розвідки, запис зроблено під час розмови військовослужбовця 36-ї окремої мотострілецької бригади РФ зі своїм командиром.

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Під час розмови окупант скаржиться, що не може рухатися, у нього «все згоріло», а також зізнається, що не знає, котра година.

«Я так розумію: наказ тут померти, правильно? [...] Коротше, останнє – скидайте мені запальничку та воду. І все, мені більше нічого не треба, я здохну тут так», – каже російський військовий.

Попри ці прохання, командир не погоджується організувати постачання та відповідає, що час для цього ще не настав, наказавши підлеглому чекати.

У ГУР зазначили, що перехоплення було здійснене на Запорізькому напрямку. Інших деталей щодо часу запису чи обставин розмови розвідка не розкрила.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила близько 50 тис. військових загиблими. За його словами, ще приблизно 400 тис. захисників дістали поранення, а також великою залишається кількість українських військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Водночас глава держави наголосив, що не може розкрити всіх деталей щодо втрат, оскільки це може допомогти Росії оцінити стан української армії.

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Теги: розвідка росія окупанти війна ГУР

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