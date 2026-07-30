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Угорщина опинилася за крок до енергетичної кризи. Прем'єр звернувся до громадян

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Угорщина опинилася за крок до енергетичної кризи. Прем'єр звернувся до громадян
Єдина АЕС в Угорщині зупинила роботу реактора через рівень води в Дунаї
фото: atomeromu.mvm.hu

Рекордне обміління Дунаю поставило під загрозу роботу єдиної атомної електростанції країни, а влада вже готує обмеження споживання електроенергії та не відкидає жорсткіших заходів

Угорщина вже з початку наступного тижня може зіткнутися з енергетичною кризою після призупинення роботи єдиної в країні атомної електростанції «Пакш». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра

За словами посадовця, рекордно низький рівень води в Дунаї змусив оператора АЕС «Пакш» оголосити про призупинення роботи станції. Водночас через спеку у вечірні години очікується приблизно 20-відсоткове зростання споживання електроенергії, що може створити критичне навантаження на енергосистему.

У зв'язку з цим уряд звернеться до великих споживачів електроенергії, зокрема підприємств автомобільної, акумуляторної, цементної та хімічної промисловості, із проханням добровільно скоротити споживання електрики.

За словами Мадяра, якщо цього виявиться недостатньо, уряд готовий запровадити обов'язкові тимчасові обмеження для промислових підприємств. Для цього вже розробляють відповідне законодавство.

Крім того, прем'єр не виключив можливості ротаційних відключень електроенергії, якщо ситуація в енергосистемі продовжить погіршуватися.

Петер Мадяр також звернувся до громадян із закликом відповідально користуватися електроенергією найближчими днями. Він повідомив, що уряд одночасно скоротить енергоспоживання в державних установах.

«Ми працюємо над тим, щоб уникнути жорсткіших обмежень і забезпечити безпечне функціонування Угорщини в найближчі дні», – наголосив прем'єр.

Нагадаємо, раніше екс-прем'єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на нафту в країні. Він заявляв, що причиною подорожчання нібито стала «українська блокада» поставок російської нафти нафтопроводом «Дружба».

 

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Теги: Угорщина Петер Мадяр криза енергетика

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