Трамп пояснив, чому США не поспішають передавати військові технології

Президент США заявив, що передові розробки можуть у майбутньому використати проти самої Америки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон обережно ставиться до передачі іншим державам передових військових технологій, зокрема тих, що використовуються у сучасному озброєнні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого Дому.

Коментуючи питання виробництва зброї для України, Трамп наголосив, що такі рішення потребують максимальної обережності. «Ми маємо бути дуже обережними, дозволяючи комусь виробляти нашу передову зброю», – сказав президент США.

За його словами, передача сучасних військових технологій завжди пов'язана з ризиками. «Віддавати такі технології – непросте рішення», – зазначив Трамп.

Президент США також припустив, що в майбутньому країни, які отримають американські технології, можуть використати їх проти самих Сполучених Штатів.

«Ті, кому ви передаєте технології, згодом можуть обернути їх проти вас. Така можливість існує. Тому ми маємо бути дуже обережними», – заявив він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Вашингтон обережно ставиться до передачі ліцензій на виробництво озброєння. Відповідаючи на запитання про можливість локалізації виробництва ракет Patriot в Україні, він сказав: «Не впевнений. Ми розглядаємо це питання».

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сторони підтвердили, що обговорювали виробництво ракет-перехоплювачів Patriot, які є одним із ключових елементів української протиповітряної оборони.