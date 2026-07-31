Сі Цзіньпін визначив, якою має стати армія Китаю до 2027 року

Пекін зробив ставку на бойові дрони, військовий штучний інтелект і масштабне переозброєння, яке має завершитися до сторіччя Народно-визвольної армії

Голова КНР Сі Цзіньпін окреслив ключові завдання модернізації Народно-визвольної армії Китаю до 2027 року. Серед головних пріоритетів – активне впровадження бойових безпілотників, військового штучного інтелекту та створення так званої «інтелектуальної військової системи». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Відповідні заяви китайський лідер зробив під час колективного навчання Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. Він наголосив, що бойова готовність має залишатися головним критерієм розвитку збройних сил, а сучасні технології повинні швидше інтегруватися в армію.

Сі Цзіньпін закликав прискорити розвиток безпілотних та інтелектуальних систем, удосконалити мережеву інформаційну інфраструктуру, проводити навчання в умовах, максимально наближених до реальних бойових дій, а також посилити підготовку особового складу.

Окремим завданням він визначив завершення ключового етапу модернізації до 2027 року, коли Народно-визвольна армія Китаю відзначатиме своє 100-річчя. За словами китайського лідера, це має закласти стратегічну основу для побудови «сильної держави» та реалізації китайської моделі модернізації.

Водночас Сі Цзіньпін доручив посилити боротьбу з корупцією у військовій сфері. Він наголосив на необхідності вдосконалити систему нагляду за великими оборонними проєктами та забезпечити ефективніше використання ресурсів.

Останніми роками Китай активно розвиває військові технології, роблячи ставку на штучний інтелект і безпілотні системи. Зокрема, країна створила лазерний комплекс зі штучним інтелектом для боротьби з дронами, а також переобладнала частину винищувачів на безпілотні ударні платформи поблизу Тайванської протоки. Паралельно Пекін проводить масштабні кадрові чистки у військовому керівництві, поєднуючи технічне переозброєння армії з посиленням політичного контролю.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує збільшити фінансування програм із протидії впливу Китаю у світі. За даними Associated Press, Вашингтон має намір виділити сотні мільйонів доларів на проєкти у сфері кібербезпеки, розвитку безпечних телекомунікацій, захисту критичної інфраструктури та інших напрямів, спрямованих на стримування зростання впливу Пекіна.