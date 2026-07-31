Головна Світ Соціум
search button user button menu button

НАТО визначилося з новими сценаріями ядерного стримування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
НАТО визначилося з новими сценаріями ядерного стримування
Польща, Литва та Фінляндія можуть отримати ядерну зброю США
фото: NATO

У разі погіршення безпекової ситуації Альянс розглянув нові країни для розміщення американської ядерної зброї

НАТО працює над розширенням системи ядерного стримування в Європі на тлі загроз з боку Росії. Одним із варіантів, який обговорюється всередині Альянсу, є розміщення додаткової американської ядерної зброї в окремих європейських країнах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке агентство De Zeit.

За інформацією видання, експерти дослідницької групи The Bulletin припускають, що модернізовані американські авіаційні бомби B61-12 уже могли перекинути на авіабазу Лейкенгіт у Великій Британії. Якщо безпекова ситуація в Європі погіршиться, серед потенційних місць для додаткового розміщення називають Польщу, Фінляндію та Литву.

Йдеться про нестратегічну ядерну зброю, призначену для ураження військової інфраструктури противника, зокрема аеродромів, портів, командних пунктів і місць зосередження військ. Такі боєприпаси мають меншу потужність, ніж стратегічна ядерна зброя, та можуть доставлятися бойовою авіацією або ракетами малої дальності.

За оцінками експертів, зараз у Європі зберігається близько 100 американських авіаційних бомб B61-12. Вони розміщені на шести авіабазах у Німеччині, Бельгії, Італії, Нідерландах, Туреччині та Великій Британії. У межах програми ядерного обміну НАТО ці боєприпаси за необхідності можуть застосовувати й військово-повітряні сили країн-союзниць.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи можливість збільшення кількості американської ядерної зброї в Європі, не став заперечувати такий сценарій. Водночас він відмовився розкривати подробиці, пославшись на конфіденційний характер консультацій.

«Там, де нам буде потрібно внести корективи, ми це зробимо. Ми повинні гарантувати, що ніхто не зможе атакувати нас ядерною зброєю без того, щоб ми мали можливість відповісти», – заявив Рютте.

У червні Група ядерного планування НАТО вперше майже за два десятиліття оприлюднила окрему заяву, в якій союзники підтвердили намір модернізувати ядерні спроможності Альянсу, посилювати систему ядерного планування та адаптувати механізми стримування до сучасних загроз.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляла, що США обговорюють із союзниками можливість розширення розміщення своїх ядерних засобів стримування в Європі. За даними видання, такі дискусії покликані зміцнити довіру союзників до американської «ядерної парасольки» на тлі можливого скорочення військової присутності США на континенті. Найбільшу зацікавленість у такому сценарії вже висловлювали Польща та країни Балтії

Теги: ядерна зброя НАТО Балтія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил Об'єднаного командування НАТО з операцій
Військово-морські сили отримали право управляти силами НАТО
24 липня, 07:39
фото з відкритих джерел
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
Аналітики назвали дії Ірану «ймовірним порушенням умови, підписаної зі США»
Іран потайки відновлює розбомблені ядерні об'єкти – супутникові знімки
11 липня, 05:40
Трамп екстрено змінив літак після саміту НАТО
Трамп екстрено змінив літак після саміту НАТО: що сталося
9 липня, 01:08
Дональд Трамп порівняв себе з Леніним під час виступу про комунізм
«Був би як Ленін»: Трамп приголомшив саміт НАТО заявою про комунізм
8 липня, 22:58
Антинатівська акція в Стамбулі
Саміт НАТО у Туреччині. У Стамбулі спалахнув масовий протест (фото)
7 липня, 23:57
Поліція Туреччини затримала понад 100 противників саміту НАТО
Перед самітом НАТО в Туреччині почалися масові затримання
6 липня, 07:51
На території Естонії з американського контингенту залишились лише обслуговуючі підрозділи
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
НАТО не дало колективної відповіді на кампанію дронів РФ
Росія знайшла прогалини у протиповітряній обороні НАТО
2 липня, 15:44

Соціум

Трамп пояснив, чому США не поспішають передавати військові технології
Трамп пояснив, чому США не поспішають передавати військові технології
«Ні води, ні запальничок». Розвідка оприлюднила нове перехоплення розмови військових РФ
«Ні води, ні запальничок». Розвідка оприлюднила нове перехоплення розмови військових РФ
Сі Цзіньпін визначив, якою має стати армія Китаю до 2027 року
Сі Цзіньпін визначив, якою має стати армія Китаю до 2027 року
НАТО визначилося з новими сценаріями ядерного стримування
НАТО визначилося з новими сценаріями ядерного стримування
Польща встановила, коли було виготовлено ракету Х-101, що впала на її території
Польща встановила, коли було виготовлено ракету Х-101, що впала на її території
Єврокомісія пояснила, що буде з мігрантами після прориву до Сеути
Єврокомісія пояснила, що буде з мігрантами після прориву до Сеути

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua