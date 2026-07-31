НАТО визначилося з новими сценаріями ядерного стримування

У разі погіршення безпекової ситуації Альянс розглянув нові країни для розміщення американської ядерної зброї

НАТО працює над розширенням системи ядерного стримування в Європі на тлі загроз з боку Росії. Одним із варіантів, який обговорюється всередині Альянсу, є розміщення додаткової американської ядерної зброї в окремих європейських країнах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке агентство De Zeit.

За інформацією видання, експерти дослідницької групи The Bulletin припускають, що модернізовані американські авіаційні бомби B61-12 уже могли перекинути на авіабазу Лейкенгіт у Великій Британії. Якщо безпекова ситуація в Європі погіршиться, серед потенційних місць для додаткового розміщення називають Польщу, Фінляндію та Литву.

Йдеться про нестратегічну ядерну зброю, призначену для ураження військової інфраструктури противника, зокрема аеродромів, портів, командних пунктів і місць зосередження військ. Такі боєприпаси мають меншу потужність, ніж стратегічна ядерна зброя, та можуть доставлятися бойовою авіацією або ракетами малої дальності.

За оцінками експертів, зараз у Європі зберігається близько 100 американських авіаційних бомб B61-12. Вони розміщені на шести авіабазах у Німеччині, Бельгії, Італії, Нідерландах, Туреччині та Великій Британії. У межах програми ядерного обміну НАТО ці боєприпаси за необхідності можуть застосовувати й військово-повітряні сили країн-союзниць.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи можливість збільшення кількості американської ядерної зброї в Європі, не став заперечувати такий сценарій. Водночас він відмовився розкривати подробиці, пославшись на конфіденційний характер консультацій.

«Там, де нам буде потрібно внести корективи, ми це зробимо. Ми повинні гарантувати, що ніхто не зможе атакувати нас ядерною зброєю без того, щоб ми мали можливість відповісти», – заявив Рютте.

У червні Група ядерного планування НАТО вперше майже за два десятиліття оприлюднила окрему заяву, в якій союзники підтвердили намір модернізувати ядерні спроможності Альянсу, посилювати систему ядерного планування та адаптувати механізми стримування до сучасних загроз.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляла, що США обговорюють із союзниками можливість розширення розміщення своїх ядерних засобів стримування в Європі. За даними видання, такі дискусії покликані зміцнити довіру союзників до американської «ядерної парасольки» на тлі можливого скорочення військової присутності США на континенті. Найбільшу зацікавленість у такому сценарії вже висловлювали Польща та країни Балтії