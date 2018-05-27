До Грузії з’їхались семеро президентів на святкування сторіччя проголошення «Першої республіки»

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Литовська влада вирішили відтепер офіційно іменувати Грузію за самоназвою - Сакартвело

У Тбілісі урочисто відзначили сторіччя проголошення Грузинської демократичної республіки. Для участі в святкових заходах з нагоди столітнього ювілею проголошення Грузинської демократичної республіки в Тбілісі прибули голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер а також президенти Вірменії, Литви, Латвії, Польщі, Словаччини та Фінляндії.

Напередодні литовська влада вирішили відтепер офіційно іменувати Грузію за самоназвою - Сакартвело. У свою чергу, президент Грузії Георгій Маргвелашвілі повідомив президенту Литви Далі Грибаускайте, яка прибула в грузинську столицю, що уряд Грузії прийняв аналогічне рішення і відтепер в офіційних документах буде називати балтійську країну не інакше як Лієтува.

На площі Свободи в Тбілісі відбувся огляд військових підрозділів грузинської армії і американських військових інструкторів, зайнятих в спільному тренувальному центрі НАТО - Грузія, який вже кілька років функціонує недалеко від грузинської столиці.

Президенти і глави держав були присутні на церемонії складення присяги військовослужбовцями, а потім спостерігали за постановкою сцени проголошення незалежної республіки в палаці на проспекті Руставелі, де 26 травня 1918 року видатний діяч російського соціал-демократичного руху Ное Жорданія проголосив демократичну республіку, яка в лютому 1921 року впала під натиском Червоної армії.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі, в ході спільної прес-конференції з головою Єврокомісії, запевнив Жана Клода Юнкера в незмінному прагненні своєї країни інтегруватися в євроатлантичні структури, зокрема в НАТО. У свою чергу Юнкер, від імені Єврокомісії, запевнив керівництво і народ Грузії в незмінній підтримці, назвавши в якості конкретного прикладу підтримки скасування візового режиму для громадян Грузії.

Джерело: Радіо Свобода