До Німеччини прибуває дедалі більше репатріантів із пострадянських країн

Українці за своєю чисельністю серед репатріантів знаходяться на третьому місці

Протягом останніх п'яти років у Німеччині спостерігається помітне зростання кількості пізніх переселенців. Лише впродовж 2017 року розташований у землі Нижня Саксонія єдиний у ФРН табір прийому пізніх переселенців з країн колишнього СРСР зареєстрував 7134 репатріантів. Про це в неділю, 14 січня, повідомив директор установи Гайнріх Герншемаєр у



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Українці за своєю чисельністю серед репатріантів знаходяться на третьому місці

Протягом останніх п'яти років у Німеччині спостерігається помітне зростання кількості пізніх переселенців. Лише впродовж 2017 року розташований у землі Нижня Саксонія єдиний у ФРН табір прийому пізніх переселенців з країн колишнього СРСР зареєстрував 7134 репатріантів. Про це в неділю, 14 січня, повідомив директор установи Гайнріх Герншемаєр у розмові з журналістами інформагенції dpa.

За словами Герншемаєра, зафіксована торік кількість пізніх переселенців із країн пострадянського простору перевищує показник 2016 року на близько 500 осіб. Більшість із прибулих до Німеччини пізніх переселенців - молоді сім'ї, котрі вже мають у ФРН родичів, наголосив керівник установи.

Серед новоприбулих до ФРН пізніх переселенців кількісно лідирують вихідці з Казахстану та Росії. «На третьому місці наразі стоїть Україна», - зазначив Герншемаєр. Багато з новоприбулих мають освіту, додав він.

Максимальне число етнічних німців-пізніх переселенців прибуло до Німеччини 1990 року - 400 тисяч осіб. Натомість мінімальну кількість таких переселенців, котрі прибули за рік у ФРН, зафіксували 2012 року - 1800 репатріантів. Відтоді число пізніх переселенців постійно зростало.

До цього, зокрема, призвели зміни в законодавстві, що значно спростили в'їзд у країну з метою возз'єднання сімей, зазначає агентство dpa. На думку експертів, у найближчому майбутньому число пізніх переселенців з країн пострадянського простору й надалі зростатиме.

Джерело: Deutsche Welle