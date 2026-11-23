Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав шокуючими повідомлення про можливі плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі. За його словами, такі наміри свідчать про готовність Москви до небезпечної ескалації та необхідність подальшого зміцнення оборони НАТО і Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters .

Відповідну заяву Мерц зробив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Берліні. Канцлер прокоментував повідомлення західних розвідок про ймовірні плани Росії вивести на орбіту супутник із ядерним зарядом.

«Повідомлення про те, що Росія планує також розмістити ядерне озброєння в космосі, не нові, але від цього вони не менш шокуючі. Це показує, до якої ескалації Росія, вочевидь, готова», – заявив Мерц.

За словами німецького канцлера, про готовність Москви до подальшої ескалації свідчать також нещодавні інциденти з безпілотниками поблизу східного кордону Польщі.

На цьому тлі Мерц закликав Росію негайно припинити порушення польського повітряного простору. Він наголосив на повній солідарності Німеччини з Варшавою та готовності НАТО захищати територію держав-членів Альянсу.

«Ми повинні ще більше зміцнити оборону зовнішніх кордонів Європейського Союзу та НАТО. Зараз це стосується і протидії дронам, до речі, узбережжя Чорного моря – Болгарії та Румунії, де ми спостерігали подібні інциденти також у територіальних водах цих двох країн», – зазначив канцлер.

Мерц підкреслив, що протидія безпілотникам та стримування подібних загроз мають стати одними з головних завдань на східному фланзі НАТО.

За його словами, питання зміцнення оборони східних кордонів Альянсу обговорюватимуть також під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі, запланованого на 26–27 листопада.

Нагадаємо, 23 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу наразі стримують кілька держав-членів, серед яких не лише США. Водночас він наголосив, що рішення Вашингтонського саміту 2024 року про незворотність шляху України до НАТО залишається чинним. За словами Рютте, жодна країна Альянсу не підтримує вимоги Росії повернути НАТО до конфігурації 1997 року.