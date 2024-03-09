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Зеленський розповів про обстріл, під який потрапив із прем'єром Греції в Одесі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів про обстріл, під який потрапив із прем'єром Греції в Одесі
Росіяни вдарили ракетою, коли Зеленський та іноземний гість були в порту
фото: Офіс президента

Росіяни вдарили балістикою з Криму, тож українські захисники просто не встигли відреагувати

Президент України Володимир Зеленський розповів про ракетний удар, якого Росія завдала по порту Одеси, коли він перебував там разом із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Про це Зеленський розказав у інтерв’ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai.

«Ми були в порту. І за кілька сотень, я так розумію, 300-400 метрів, був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко прийшла, сирена почала працювати, але дуже коротко, тому що удар йшов з окупованого Криму», – розповів президент.

Зеленський пояснив, що через те, що росіяни вдарили балістикою з Криму, українські захисники просто не встигли відреагувати.

«Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому разі це щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, я кажу про якусь повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав. Ви бачите, що від Росії, від Путіна її просто немає – вдарити балістичною ракетою під час візиту прем'єр-міністра Греції. Він був дуже здивований, а я – ні», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 6 березня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух. Зеленський наголосив, що такі удари говорять про необхідність посилити захист. Насамперед це стосується протиповітряної оборони.

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Теги: росія міністр обстріл Володимир Зеленський президент ракета Порту росіяни вибух

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