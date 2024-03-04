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Шмигаль пояснив, як блокада кордону вплинула на поставки зброї ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль пояснив, як блокада кордону вплинула на поставки зброї ЗСУ
За словами Шмигаля, усі затримки вантажів пов'язані з комерційними автомобілями
фото з відкритих джерел

«Жодного вантажу, офіційно зареєстрованого як військова чи гуманітарна підтримка, не було затримано»

Попри протести польських фермерів та перевізників, випадків затримки доставки озброєння чи гуманітарної допомоги в Україну не фіксують. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції.

«Дуже важливо, що, попри протести польських перевізників, польських фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну. І це важливо для того, щоб уникнути маніпуляцій», – наголосив глава уряду.

За словами Шмигаля, всі випадки, які «гучно роздмухують» у Telegram-каналах, – не військова техніка. Це комерційні автомобілі під різним виглядом.

«Тому важливо, що жодного вантажу, офіційно зареєстрованого як військова чи гуманітарна підтримка, не було затримано», – додав він.

Нагадаємо, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

До слова, 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України.

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Теги: Денис Шмигаль зброя Польща кордон гуманітарна допомога

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