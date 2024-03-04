Шмигаль пояснив, як блокада кордону вплинула на поставки зброї ЗСУ
«Жодного вантажу, офіційно зареєстрованого як військова чи гуманітарна підтримка, не було затримано»
Попри протести польських фермерів та перевізників, випадків затримки доставки озброєння чи гуманітарної допомоги в Україну не фіксують. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції.
«Дуже важливо, що, попри протести польських перевізників, польських фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну. І це важливо для того, щоб уникнути маніпуляцій», – наголосив глава уряду.
За словами Шмигаля, всі випадки, які «гучно роздмухують» у Telegram-каналах, – не військова техніка. Це комерційні автомобілі під різним виглядом.
«Тому важливо, що жодного вантажу, офіційно зареєстрованого як військова чи гуманітарна підтримка, не було затримано», – додав він.
Нагадаємо, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.
До слова, 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України.
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