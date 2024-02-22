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Вантажне судно зруйнувало міст у Китаї: є загиблі та постраждалі (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вантажне судно зруйнувало міст у Китаї: є загиблі та постраждалі (відео)
У китайському місті Гуанчжоу вантажне судно знесло частину мосту
фото: Yahoо

Контейнеровоз зніс частину мосту в Китаї, і транспорт впав у воду та на судно

Вранці 22 лютого в місті Гуанчжоу на півдні Китаю порожній контейнеровоз врізався в опору мосту Лисиньша, і частина мостового полотна була повністю зруйнована. Про це з посиланням на міський центр із порятунку на морі пишуть місцеві ЗМІ.

Надзвичайна ситуація сталася о 05.30 за місцевим часом (00.30 за київським часом) у районі міста під назвою Наньша. Причини інциденту встановлюються.

Частина конструкції автомобільного мосту в місті Гуанчжоу виявилася зруйнованою внаслідок того, що в його опору врізався контейнеровоз. Згідно з офіційною інформацією, внаслідок аварії загинули двоє людей і ще троє вважаються зниклими безвісти. Двох удалося врятувати.

Через обвал прольоту мосту постраждали п'ять транспортних засобів. Два з них упали у воду, ще три впали на саме вантажне судно. Також є інформація про те, що серед транспортних засобів, що впали у воду, був пасажирський автобус, в якому перебував тільки водій. Крім того, є відомості, що з мосту впав вантажний автомобіль.

Нагадаємо, у китайському місті Чунцін над річкою Янцзи звели футуристичний вантовий міст. Він став найбільшим у світі двоярусним мостом із наскрізними вантовими фермами. Конструкція простяглася на 3,6 кілометра, поєднавши міські райони Дадукоу та Банань. Автомобільний рух здійснюється по нижньому ярусі моста, а залізничний – по верхньому. Два його портали є краплями. Феноменальний масштаб будівлі приваблює юрби туристів, які роблять відео та фото на згадку. Особливо ж прекрасний вид на річку відкривається перед заходом сонця. 

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Теги: відео автобус надзвичайна ситуація автомобіль водій

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