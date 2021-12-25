Донька Кадирова отримала медаль «За захист прав людини»

Чеченські ЗМІ запевняють, що 22-річна Айшат Кадирова отримала нагороду за рекомендацією громадської комісії

Старша донька глави Чечні Рамзана Кадирова, міністерка культури республіки, 22-річна Айшат Кадирова здобула медаль «За захист прав людини». Про це повідомила державна телерадіокомпанія «Грозный».

Нагороду Кадировій вручили «за внесок у захист конституційних прав та інтересів громадян, розвиток соціального та культурного життя Чеченської Республіки, збереження та популяризацію культурно-історичної спадщини чеченського народу, високий професіоналізм, а також за заслуги у зміцненні взаємодії між громадянським суспільством та владою».

Наголошують, що медаль їй надали за рекомендацією громадської комісії при апараті уповноваженого з прав людини у Чечні.

Айшат Кадировій 22 роки. У березні 2020-го батько нагородив її медаллю «За заслуги перед Чеченською Республікою» за внесок у розвиток національної культури та мистецтва.

Крім того, Кадирова очолює модний дім Firdaws, який заснувала дружина глави Чечні Медні Кадирова.

У грудні 2021 року медаль «За заслуги перед Чеченською Республікою» здобула ще одна донька глави Чечні – Хадіжат Кадирова. Вона очолює департамент дошкільної освіти Грозного.

Нагадаємо, у жовтні Айшат призначили міністром культури Чечні. Голова парламенту Чеченської Республіки Магомед Даудов повідомив, що Айшат Кадирова талановита і креативна керівниця.

Нагадаємо, у 2020 році Кадиров призначив свою доньку заступницею міністра культури Чечні.

Зазначимо, що у Кадирова 10 дітей і Айшат найстарша серед них. У 18 років вона очолила модний дім Firdaws, який у 2009 році створила її мати Медні Кадирова. Бренд робить закритий одяг для жінок із використанням елементів традиційних чеченських костюмів.

У 2016 році Айшат вступила на економічний факультет Чеченського державного університету і в той же рік одружилася з сином близького друга її батька.

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