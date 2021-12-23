«Будемо кричати». Путін на конференції ізолювався від журналістів (відео)

На пресконференції Путіна присутні представники російських центральних і регіональних ЗМІ, а також іноземні медіа

Через велику до першого ряжу журналістів Путін дозволив їм говорити голосно

Під час свої пресконференції президент країни-агресорки Володимир Путін дозволив кричати журналістам. Відповідне відео оприлюднене в Телеграм-каналі RIA_Kremlinpool.

Оскільки відстань президентського столу до першого ряду журналістів складає понад 10 метрів, працівникам ЗМІ доводиться говорити голосніше.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков закликав журналістів не кричати. На що Путін відповів: «Будемо. Будемо кричати».

Нагадаємо, 23 грудня у Москві відбувається велика пресконференція російського лідера Володимира Путіна. На відміну від минулорічного онлайн формату, сьогодні зустріч з медіа очна.

На заході присутні представники російських центральних і регіональних ЗМІ, а також іноземні медіа. Зокрема, запрошено було три представники іноземних агентів, а саме видання «Медуза», «Радіо Свобода» і телеканал «Дождь». Примітно, що на пресконференцію не покликали «Новую газету», керівник якої Дмитро Муратов нещодавно отримав Нобелівську премію миру.

Традиційно багато людей для привернення уваги Путіна взяли із собою плакати, на яких міститься сутність їхніх питань до Путіна. Проте на жодному з них немає гострих зауважень до російського лідера.

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