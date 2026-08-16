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Новонароджена онука короля Чарльза має цікаву особливість

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Маленька Бруксбенк є представницею «Покоління Бета»
фото з відкритих джерел

Донька принцеси Євгенії з’явилася на світ 3 серпня

Новонароджена дочка принцеси Євгенії, племінниці короля Великої Британії Чарльза III, має рідкісну особливість. Вона є однією з двох представниць королівської родини, які увійшли до «Покоління Бета». Про це пише видання Tyla, інформує «Главком».

«Покоління Бета» – це діти, що народилися в період від 2025 до 2039 роки і можуть стати першим поколінням, яке доживе до 22 століття. Вважається, що воно виросте за умов повсюдного використання штучного інтелекту. Також передбачається, що покоління стане свідком появи безпілотних автомобілів.

Єдиною іншою представницею королівської сім'ї цього покоління на даний момент є кузина дитини Євгенії, Афіна Мапеллі-Моцці, яка народилася минулого року. Афіна – друга та молодша дочка принцеси Беатріс (старшої сестри принцеси Євгенії) та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці.

Новонароджена дівчинка стала третьою дитиною пари. У них також є двоє синів – п'ятирічний Август та трирічний Ернест. Оголошуючи народження дитини, Євгенія поділилася фотографією своєї дівчинки в Instagram і написала:

«Ми з Джеком так раді оголосити про появу на світ нашої доньки Бруксбенк! Ми шалено любимо нашу дівчинку».

Букінгемський палац також опублікував заяву з приводу народження дитини у пари, яка посідає 15-те місце у черзі на престол.

Палац заявив: «Її Королівська Високість принцеса Євгенія та містер Джек Бруксбенк з радістю повідомляють про благополучне народження своєї дочки, яка з'явилася на світ у понеділок, 3 серпня 2026 року, о 18:20 у лікарні в Лісабоні, Португалія. Їхні Величності Король і Королева, а також інші члени королівської родини були раді дізнатися про цю новину».

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III знову став двоюрідним дідусем. Його племінниця, британська принцеса Євгенія, народила доньку. Про поповнення в королівській родині повідомили на офіційному сайті британської королівської родини. 

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Теги: дочка король Велика Британія

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