Онук угандійського диктатора зганьбився на Іграх Співдружності: його дискваліфікували

Азіз Абдул вважає, що він став жертвою расизму

Угандійського боксера Азіза Абдула, онука колишнього диктатора Уганди Іді Аміна, на Іграх Співдружності 2026 дискваліфікували під час чвертьфінального поєдинку, після чого він звинуватив організаторів у расизмі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TNT Sports.

Обурлива поведінка боксера

Напередодні турніру Абдул уже привернув увагу провокаційними заявами, вихваляючи спадщину свого діда та називаючи себе «новим королем Шотландії». Однак спортивні новини він створив уже безпосередньо на рингу.

У чвертьфінальному бою вагової категорії понад 90 кг проти 21-річного англійця Дамара Томаса угандієць неодноразово порушував правила. Спочатку рефері виніс йому попередження за удари після команди «стоп», а в третьому раунді, коли Абдул поступався на записках усіх суддів, той навмисно завдав супернику другого удару головою в підборіддя. Після цього арбітр негайно припинив поєдинок і дискваліфікував боксера.

Завдяки такому рішенню Томас автоматично вийшов до півфіналу та гарантував собі щонайменше бронзову медаль.

Звинувачення організаторів у расизмі

Після завершення поєдинку Абдул відмовився визнавати провину. У коментарі журналістам BBC Sport він заявив, що став жертвою упередженого ставлення через своє походження, стверджуючи, що його покарали лише тому, що він «чорношкірий африканець», а суперник виступав фактично вдома. Крім того, боксер використав расистську образу на адресу Дамара Томаса та наполягав, що удар головою був випадковим, звинувативши англійця у провокаціях і використанні ліктів.

На інцидент оперативно відреагував президент Commonwealth Sport Дональд Рукаре, який також є вихідцем з Уганди. Він категорично відкинув будь-які звинувачення у дискримінації. «Ми в Commonwealth Sport переконані, що до кожного спортсмена ставляться справедливо та без жодної дискримінації. Рішення про дискваліфікацію було ухвалене виключно на підставі подій у ринзі. Що стосується поведінки спортсмена, у нас є кодекс етики, і я впевнений, що керівництво угандійської делегації вживе відповідних дисциплінарних заходів», – заявив Рукаре.

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