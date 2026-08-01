Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Онук угандійського диктатора зганьбився на Іграх Співдружності: його дискваліфікували

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Онук угандійського диктатора зганьбився на Іграх Співдружності: його дискваліфікували
Угандійський боксер заявляв, що стане «новим королем Шотландії»
фото: The Guardian

Азіз Абдул вважає, що він став жертвою расизму

Угандійського боксера Азіза Абдула, онука колишнього диктатора Уганди Іді Аміна, на Іграх Співдружності 2026 дискваліфікували під час чвертьфінального поєдинку, після чого він звинуватив організаторів у расизмі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TNT Sports.

Обурлива поведінка боксера

Напередодні турніру Абдул уже привернув увагу провокаційними заявами, вихваляючи спадщину свого діда та називаючи себе «новим королем Шотландії». Однак спортивні новини він створив уже безпосередньо на рингу.

У чвертьфінальному бою вагової категорії понад 90 кг проти 21-річного англійця Дамара Томаса угандієць неодноразово порушував правила. Спочатку рефері виніс йому попередження за удари після команди «стоп», а в третьому раунді, коли Абдул поступався на записках усіх суддів, той навмисно завдав супернику другого удару головою в підборіддя. Після цього арбітр негайно припинив поєдинок і дискваліфікував боксера.

Завдяки такому рішенню Томас автоматично вийшов до півфіналу та гарантував собі щонайменше бронзову медаль.

Звинувачення організаторів у расизмі

Після завершення поєдинку Абдул відмовився визнавати провину. У коментарі журналістам BBC Sport він заявив, що став жертвою упередженого ставлення через своє походження, стверджуючи, що його покарали лише тому, що він «чорношкірий африканець», а суперник виступав фактично вдома. Крім того, боксер використав расистську образу на адресу Дамара Томаса та наполягав, що удар головою був випадковим, звинувативши англійця у провокаціях і використанні ліктів.

На інцидент оперативно відреагував президент Commonwealth Sport Дональд Рукаре, який також є вихідцем з Уганди. Він категорично відкинув будь-які звинувачення у дискримінації. «Ми в Commonwealth Sport переконані, що до кожного спортсмена ставляться справедливо та без жодної дискримінації. Рішення про дискваліфікацію було ухвалене виключно на підставі подій у ринзі. Що стосується поведінки спортсмена, у нас є кодекс етики, і я впевнений, що керівництво угандійської делегації вживе відповідних дисциплінарних заходів», – заявив Рукаре.

Нагадаємо, що футзалістка в Бразилії жорстоко побила суперницю

Теги: бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни повернуться зі своїм гімном і прапором
Чергова спортивна федерація повернула росіян з прапором до змагань
30 липня, 21:24
Усик з Трампом в Овальному кабінеті
Трамп змінив ставлення до України після спілкування з Усиком – ЗМІ
28 липня, 15:02
Представник Тринідаду і Тобаго вдруге поспіль прикро вилітає в першому раунді Ігор Співдружності
Боксер із Тринідаду і Тобаго курйозно вилетів з Ігор Співдружності
27 липня, 22:33
Владислав Сіренко: Нокаут прийшов сам
Сіренко прокоментував ефектну перемогу над Валліном
27 липня, 17:20
Олександр Хижняк нокаутував француза Ленні Патрача
Хижняк нокаутував француза і здобув другу перемогу у професійному боксі
25 липня, 19:59
Тайсон Ф'юрі достроково переміг Маріуша Ваха
Тайсон Ф'юрі впевнено переміг поляка Ваха в Таїланді
24 липня, 19:59
Тарас Шелестюк у 40 років отримав титульний бій
Український боксер Шелестюк анонсував проведення титульного бою
21 липня, 11:24
Денис Берінчик вийде в ринг проти британця Сема Ноукса
Берінчик отримав суперника і виступатиме в андеркарді великого бою в Лондоні
14 липня, 14:21
Олександр Усик відмовився від усіх титулів у надважкій вазі
Одна з боксерських організацій вже санкціонувала бій за вакантний титул Усика
1 липня, 13:55

Новини

Онук угандійського диктатора зганьбився на Іграх Співдружності: його дискваліфікували
Онук угандійського диктатора зганьбився на Іграх Співдружності: його дискваліфікували
«Агрон» – «Луцьксантехмонтаж №536». У Кубку України пройде гра клубів з оригінальними назвами
«Агрон» – «Луцьксантехмонтаж №536». У Кубку України пройде гра клубів з оригінальними назвами
Продаж прав на Чемпіонат світу: стало відоме остаточне рішення ФІФА щодо скандальної ініціативи
Продаж прав на Чемпіонат світу: стало відоме остаточне рішення ФІФА щодо скандальної ініціативи
У Південній Кореї відбулися парламентські слухання через виліт збірної з Чемпіонату світу 2026
У Південній Кореї відбулися парламентські слухання через виліт збірної з Чемпіонату світу 2026
«Барселона» накинула оком на лідера «Бенфіки» – ЗМІ
«Барселона» накинула оком на лідера «Бенфіки» – ЗМІ
Російські гімнасти без прапора та гімну виступлять на Чемпіонаті Європи
Російські гімнасти без прапора та гімну виступлять на Чемпіонаті Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Вчора, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
30 липня, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua