Має 72 онуків й правнуків та 10 дітей. 104-річна мешканка Львівщини розкрила секрет довголіття

104-річна жінка назвала продукти, які продовжують життя

На Львівщині пенсіонерка Парасковія Гайдучик відзначила 104-й день народження. Жінка розповіла про свій секрет довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Львів.

Парасковія Гайдучик народилася 27 жовтня 1922 року на Волині в селі Гута в багатодітній родині. Вона закінчила чотири класи польської школи та була єдиною в родині, хто мав початкову освіту. Батьки жінки тримали пасіку, мали худобу: корів та коней. Тож з дитинства Парасковія Гайдучик полюбляла їсти багато меду з молоком. За словами пенсіонерки, саме це стало секретом її довголіття.

«У нас були вдома коні, корови, пасіка із бджолами, була земля. Пригадую, як ловила тих бджіл, вони тікали, а я їх лапала і вони часто мене кусали. З дитинства люблю їсти мед та пити молоко, зараз його вже не їм, бо маю алергію, і солодкого вже не їм, більше каші зараз їм. А довго живу, бо їла багато меду і молока, то була моя основна їжа», – говорить жінка.

Парасковія Гайдучик стала свідком подій цілого століття, пережила війни та водночас створила велику родину, якій присвятила усе своє життя. У 18 років вона вперше вийшла заміж, тоді в неї народився первісток Павло. Вдруге жінка побралася зі своїм другим чоловіком, піхотинцем Олександром, у 1944 році. «На фронті він був піхотинцем. У нас народився хлопчик Володя, який у 6 місяців захворів, тоді багато хто хворів і помер. А коли війна закінчилася і він повернувся додому, в нас народилося ще дев'ятеро дітей і одного з синів ми знову назвали Володимиром», – розповіла Гайдучик.

Велика родина 104-річної Парасковії Гайдучик фото: Суспільне Львів

Довгожителька все своє життя присвятила родині та своїй оселі. Також жінка полюбляла читати, коли мала гарний зір. Сьогодні Парасковія Гайдучик має 10 дітей, 29 онуків, 43 правнуки та чотирьох праправнуків.

Нагадаємо, найстаріший мешканець Уельсу, 107-річний Оуен Файлер, розповів про секрет свого довголіття. Чоловік зізнався, що ніколи не очікував дожити до такого поважного віку та поділився історією свого довгого життя.

До слова, 100-річна американка Глорія з дитинства грає на фортепіано, любов до музики піаністка не втратила, тож і досі практикує. Жінка розповіла, що не сподівалася прожити ціле століття, однак своїм довгим життям вона завдячує кільком правилам