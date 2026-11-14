Дрон атакував вантажне судно у територіальних водах Румунії

Судно Larissa 1 прямувало до румунського порту Суліна, звідки мало вирушити до України

Безпілотник атакував вантажне судно Larissa 1 у територіальних водах Румунії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо «Свобода».

Інцидент стався ввечері 13 листопада, за 6,8 морських миль (12,6 кілометра) на північний схід від міста Сфинту-Георге.

Капітан судна повідомив, що ніхто із членів екіпажу не постраждав. Після влучання пожежі не виникло. Безпілотник, імовірно, пошкодив лише вантажний кран судна.

Судно Larissa 1 прямувало до румунського порту Суліна, звідки мало вирушити до України. Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря підтвердив, що йому відомо про те, що сталося, і заявив, що до завершення офіційного розслідування інциденту не може сказати, звідки прилетів безпілотник.

«Після кожного інциденту з безпілотником проводяться технічні дослідження, і я говоритиму про їхні результати лише після отримання висновку технічної експертизи», – сказав він.

За підрахунками російського медіа The Insider, удар по Larissa 1 став як мінімум десятою атакою безпілотників на цивільні судна біля узбережжя Румунії та Болгарії з початку жовтня.

Раніше Туреччина попередила Україну та Росію про можливі юридичні заходи у відповідь на атаки проти торговельних суден у Чорному морі. Анкара залишає за собою право реагувати на удари по кораблях під турецьким прапором або тих, що належать турецьким власникам.

Також «Главком» писав, що НАТО вирішило посилити патрулювання Чорного моря після серії атак на торговельні кораблі. Альянс планує залучити додаткові морські патрульні літаки, радіолокаційні системи та безпілотники. За даними AP, лише протягом жовтня щонайменше сім вантажних суден зазнали атак поблизу узбережжя Румунії та Болгарії.