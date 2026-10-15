Росія атакувала підприємство в Запоріжжі: вирує масштабна пожежа

Пожежа на території приватного підприємства в Запоріжжі після російської атаки

За попередніми даними, поранених немає, інформацію про наслідки уточнюють

Ввечері 15 жовтня російські війська атакували приватне підприємство в Запоріжжі, там виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис виконувача обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

«Запоріжжя знову під ворожим ударом. Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа», – написав Семікін.

За його словами, за попередньою інформацією, поранених немає. У повідомленні не вказано ні назви та виду діяльності підприємства, ні масштабу пожежі, ні обсягу пошкоджень. Інформація уточнюється.

Під час атаки в місті оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістичних ракет та ударних дронів.

Що відбувалося в Запоріжжі раніше

Зранку 15 жовтня в місті також пролунали потужні вибухи. Семікін тоді повідомляв, що дим над Запоріжжям – наслідок ударів по відкритій ділянці місцевості, поранених і руйнувань немає.

14 жовтня російські війська вдарили по приватному сектору Запоріжжя. За словами співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, постраждали кілька вулиць приватної забудови у Вознесенівському районі. Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який перебуває в тяжкому стані.

Це не перша атака на підприємство в місті. 22 липня російський безпілотник вдарив по підприємству харчової промисловості: виникла пожежа, пошкоджено приміщення та автомобілі, одна людина дістала поранення. Влада тоді не називала підприємство, а місцеві медіа припускали, що йдеться про склади з майонезом, соусами та соняшниковою олією. Того ж дня внаслідок російського удару по житловому будинку в Запоріжжі загинули двоє людей і дев'ятеро дістали поранення.

Нагадаємо, 14 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі. Одного з поранених рятувальники витягли з-під завалів.